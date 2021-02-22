Україна та Польща закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2"

Росія може спробувати переконати українську громадськість, що Заходу байдужі власні принципи та безпека і процвітання України, заявили міністри закордонних справ України та Польщі, Дмитро Кулеба й Збігнєв Рау.

Глави міністерств закордонних справ України та Польщі, Дмитро Кулеба й Збігнєв Рау звернулися до президента США Джо Байдена із закликом використовувати всі засоби, щоб не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Спільну заяву міністрів опублікувало видання Politico.

"Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі доступні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту... Якщо проект виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість в тому, що Заходу байдужі власні принципи і, як наслідок, безпека і процвітання України", — йдеться в спільній заяві.

Міністри також зазначили помилковість переконання деяких політиків, що вільний світ — це елітний клуб, національні інтереси членів якого вищі, ніж інтереси колективної безпеки. Такі судження створюють небезпеку для міжнародної стабільності у всьому світі.

Коментуючи підтримку будівництва трубопроводу з боку Німеччини, міністри зазначили, що проект не має нічого спільного з енергетичною безпекою цієї країни.

"Цей проект — не про енергетичну безпеку Німеччини, нашого союзника та партнера. Ми поважаємо право Німеччини висловлювати свою точку зору. Але ми також глибоко переконані, що такого роду проекти не можуть розглядатися через вузьку призму двосторонніх відносин. Навпаки, у цьому питанні повинен бути широкий підхід, з урахуванням інтересів Європи та безпеки в цілому", — йдеться в заяві.

Дмитро Кулеба й Збігнєв Рау підсумували свою заяву словами, що "Захід, де провідна роль належить США, не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить всьому, за що ми виступаємо".

Зазначимо, прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку. Він також сказав, що Сполучені Штати ухвалять рішення щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2" вже після закінчення його будівництва.

У Бундестазі Німеччини запропонували заморозити будівництво "Північного потоку-2" на час переговорів ЄС, США та Росії про подальшу долю проекту. За словами голови комітету з міжнародних справ Норберта Рентгена, існує необхідність в тому, щоб розвіяти побоювання, що трубопровід використовуватимуть як геополітичну зброю проти східноєвропейських країн.

Президент США Джо Байден назвав російський газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи".

Нагадаємо, за інформацією Служби зовнішньої розвідки України, Росія "ударними темпами" проводить будівництво трубопроводу "Північний потік-2", щоб приурочити його завершення до Дня Росії — 12 червня.