Завершення будівництва "Північного потоку-2" в Данії відклали на півроку

Роботи в територіальних водах Данії планують закінчити до кінця вересня 2021 року.

Завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2" у водах Данії відклали до кінця вересня 2021 року. Про це стало відомо з повідомлення Морського управління Данії (DMA), опублікованого 4 березня.

Судно "Академік Черський" займатиметься будівельними роботами до кінця вересня разом із російським судном "Фортуна", що почав їх раніше. Вони прокладатимуть трубопровід від південного боку острова Бронхольм до територіальних вод Німеччини.

У компанії Nord Stream 2 AG також повідомили, що роботи з укладання двох ниток "Північного потоку 2" у виключній економічній зоні Данії планують провести до кінця вересня 2021 року передає "Інтерфакс".

Варто зазначити, що на початку лютого Nord Stream 2 повідомляла про те, що вони закінчать роботи в територіальних водах Данії до кінця квітня.

А в кінці лютого Мінфін США ввів санкції проти судна "Фортуна", разом з яким "Академік Черський" працюватиме над завершенням будівництва трубопроводу в Данії.

Зазначимо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що будівництво "Північного потоку-2" є потужним ударом по Україні.

Україна та Польща закликали Штати не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Раніше в США заявляли, що "Північний потік-2" є загрозою трансатлантичної безпеки.

5 лютого 2021 року в німецькому уряді звучали думки про те, що будівництво необхідно припинити для оцінки майбутнього проекту. А пізніше Bloomberg повідомляв, що США відмовилися від ідеї введення санкцій проти газопроводу.

Президент США Джо Байден називав російський газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи".