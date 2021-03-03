Зеленский назвал строительство "СП-2" четвертым мощным ударом по Украине

Кроме "Северного потока-2", глава государства назвал "ударом" по Украине российскую пропаганду

Президент Владимир Зеленский во время брифинга в среду, 3 марта, назвал строительство газопровода "Северный поток – 2" мощным ударом по Украине.

Видеозапись брифинга обнародована на странице Офиса президента в Facebook.

"Все должны понимать, и европейские лидеры, и украинцы, что строительство газопровода в обход Украины – это вопрос не только экономики Украины, а и вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Если поток будет достроен, это будет еще один мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может даже четвертый (удар. – Ред). Потому что, кроме этого есть очень сильное информационное влияние в СМИ с российской стороны, а также внутри нашей страны", – заявил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве заявил о необходимости усилить международные усилия для деоккупации полуострова.

Президент отметил, что оценки ситуации с Крымом у Украины с Евросоюзом совпадают. Он поблагодарил ЕС за последовательную политику в вопросе непризнания аннексии крымского полуострова.

Также стало известно, что президент Украины утвердил санкции против бывших чиновников и военнослужащих. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.

Фокус сообщал о том, что Владимир Зеленский подписал указ об ответственности за невыполнение решений СНБО.