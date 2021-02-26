Зеленский подписал указ об ответственности за невыполнение решений СНБО

Согласно документу, контролировать выполнение решений будет Кабмин и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №77/2021, которым вводится в действие решение "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Контроль над выполнением решения СНБО будет осуществлять секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

Решением СНБО, Кабинету министров поручено обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указом президента Зеленского. Должны быть приняты меры по привлечению к ответственности виновных в невыполнении таких решений. Необходимо внедрить процедуру одобрения Кабмином плана организации выполнения заданий, поставленных правительству в решениях Совета нацбезопасности и обороны.

Члены СНБО, в рамках своих должностей и полномочий, должны обеспечивать исполнение решений СНБО.

20 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука и ряда физических и юридических лиц.

Также, Указом президента вводятся санкции против нефтепровода "Прикарпатзахидтраса", которым якобы управляют люди из орбиты Медведчука. Фокус разбирался, как государство будет возвращать контроль над нефтепроводом "Самара-Западное направление".

Напомним, сегодня (26 февраля) пройдет заседание СНБО, на котором будут рассматриваться вопросы по применению санкций.