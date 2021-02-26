Стала известна повестка дня сегодняшнего заседания СНБО

В частности, будут рассматриваться "вопросы по применению санкций".

Совет национальной безопасности и обороны опубликовал повестку дня заседания 26 февраля.

На заседании СНБО в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

В СНБО также обсудят вопросы относительно мероприятий по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, состояния расследования дел о госизмене, дезертирство и террористическую деятельность, нарушение присяги, а также вопросы по применению санкций.

Отметим, ранее на официальном Telegram-канале Офиса президента Украины появился анонс заседания СНБО 26 февраля. Оно созвано "с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

Сотрудники телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne зарегистрировали новую компанию, которая называется ООО "Медиахолдинг "Новости".