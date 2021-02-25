Зеленский созывает заседание СНБО на 26 февраля, - ОП

Причиной срочного созыва называют необходимость "принятия оперативных решений по актуальным вопросам госбезопасности".

На официальном Telegram-канале Офиса президента Украины появился анонс нового заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Оно должно состояться уже завтра, 26 февраля.

"Президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", — сказано в анонсе.

В пресс-службе отметили, что организацией заседания займется секретарь СНБО Алексей Данилов, а обо всей информации, которую можно обнародовать, сообщат официально.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

Сотрудники телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne зарегистрировали новую компанию, которая называется ООО "Медиахолдинг "Новости".