Зеленський скликає засідання РНБО на 26 лютого, — ОП

Причиною термінового скликання називають необхідність "прийняття оперативних рішень з актуальних питань держбезпеки".

На офіційному Telegram-каналі Офісу президента України з'явився анонс нового засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО). Воно має відбутися вже завтра, 26 лютого.

"Президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку з необхідністю прийняття оперативних рішень з актуальних питань державної безпеки", — сказано в анонсі.

У прес-службі зазначили, що організацією засідання займеться секретар РНБО Олексій Данилов, а про всю інформацію, яку можна оприлюднити, повідомлять офіційно.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

Співробітники телеканалів "112 Україна", Zik і NewsOne зареєстрували нову компанію, яка називається ТОВ "Медіахолдинг" Новости".