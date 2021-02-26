Став відомий порядок денний сьогоднішнього засідання РНБО

Зокрема, розглядатимуться "питання щодо застосування санкцій".

Рада національної безпеки і оборони опублікувала порядок денний засідання 26 лютого.

На засіданні РНБО в закритому режимі розглянуть проект "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь".

У РНБО також обговорять питання щодо заходів з протидії загрозам нацбезпеки у сфері громадянства, стану розслідування справ про держзради, дезертирство і терористичну діяльність, порушення присяги, а також питання щодо застосування санкцій.

Зазначимо, раніше на офіційному Telegram-каналі Офісу президента України з'явився анонс засідання РНБО 26 лютого. Воно скликано "з необхідністю прийняття оперативних рішень з актуальних питань державної безпеки".

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

Співробітники телеканалів "112 Україна", Zik і NewsOne зареєстрували нову компанію, яка називається ТОВ "Медіахолдинг" Новости".