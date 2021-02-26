Зеленський підписав указ про відповідальність за невиконання рішень РНБО

Згідно з указом, стежитиме за рішенням ради Кабмін і секретар РНБО Олександр Данилов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №77/2021, за яким набуває чинності рішення "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки й оборони України". Про це повідомляє прес-служба президента.

Контроль над виконанням рішення РНБО здійснюватиме секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилов.

Рішенням РНБО, Кабінету міністрів доручено забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень РНБО, які набули чинності завдяки указу президента Зеленського. Повинні бути вжиті заходи щодо притягнення до відповідальності винних у невиконанні таких рішень. Необхідно впровадити процедуру схвалення Кабміном плану організації виконання завдань, поставлених уряду в рішеннях Ради нацбезпеки й оборони.

Члени РНБО, у рамках своїх посад і повноважень, повинні забезпечувати виконання рішень РНБО.

20 лютого президент Зеленський підписав рішення РНБО про санкції проти Медведчука та низки фізичних і юридичних осіб.

Також, Указом президента вводяться санкції проти нафтопроводу "Прикарпатзахідтраса", яким нібито керують люди з орбіти Медведчука. Фокус розбирався, як держава повертатиме контроль над нафтопроводом "Самара-Західний напрямок".

Нагадаємо, сьогодні (26 лютого) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть розглядатися питання щодо застосування санкцій.