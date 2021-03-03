Зеленський назвав будівництво "ПП-2" четвертим потужним ударом по Україні

Крім "Північного потоку-2", голова держави назвав "ударом" по Україні російську пропаганду

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу в середу, 3 березня, назвав будівництво газопроводу "Північний потік — 2" потужним ударом по Україні.

Відеозапис брифінгу оприлюднений на сторінці Офісу президента у Facebook.

"Усі повинні розуміти: і європейські лідери, і українці, що будівництво газопроводу в обхід України — це питання не тільки економіки України, а й питання енергетичної безпеки для всієї Європи. Якщо потік буде добудований, це буде ще один потужний удар по Україні. Крім Донбасу і Криму, це буде ще один, третій, а може навіть четвертий (удар. — ред). Тому що, крім цього, є дуже сильний інформаційний вплив у ЗМІ з російської сторони, а також всередині нашої країни", — заявив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем у Києві заявив про необхідність посилити міжнародні зусилля для деокупації півострова.

Президент зазначив, що оцінки ситуації з Кримом в України з Євросоюзом збігаються. Він подякував ЄС за послідовну політику в питанні невизнання анексії кримського півострова.

Також стало відомо, що президент України затвердив санкції проти колишніх чиновників і військовослужбовців. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в тексті указу.

Фокус повідомляв про те, що Володимир Зеленський підписав указ про відповідальність за невиконання рішень РНБО.