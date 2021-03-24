Минэкономики ожидает, что в 2022 исчерпают себя факторы ускоряющего давления на инфляцию

Аналитики министерства считают, что сейчас динамика внутренних цен отражает процесс адаптации общества к непрерывному форс-мажорному состоянию.

В феврале, после возвращения экономики к работе в условиях адаптивного карантина, ценовая ситуация в стране сохраняла характерные признаки предыдущих месяцев. Главный из них — концентрация активности потребителей на товарах и услугах первой необходимости.

Об этом говорится в обзоре Минэкономики.

Аналитики министерства считают, что сейчас динамика внутренних цен фактически отражает процесс адаптации общества к непрерывному форс-мажорному состоянию.

Низкая потребительская активность компенсирует практически все факторы, которые могут разгонять инфляцию.

В то же время, потребительский спрос в феврале начал расти, что сразу сказалось на динамике цен. Сказывается и общее подорожание сырья и энергии.

В результате, по итогам 2021 года рост потребительской инфляции, вероятно, превысит целевой уровень Национального банка на фоне постепенного восстановление экономической активности. Впрочем такая ситуация не приведет к кардинальным изменениям среднесрочного тренда на замедление инфляционных процессов (уже в 2022 году ожидается исчерпание давления инфляционных факторов) и не будет мешать развитию отечественной экономики.

В Минэкономики сделали вывод, что если рассматривать текущую ситуацию как в определенной степени устойчивый тренд, то динамика внутренних цен фактически указывает на идущий процесс адаптации общества к существованию в условиях карантина.

Напомним, в январе инфляция на потребительском рынке составила 1,3% в сравнении с декабрем 2020 года, а годовом измерении – 6,1%. Такие данные привел Госстат.

В течение І-го квартала 2021 года на уровень потребительских цен будут влиять несколько факторов. Об этом говорится в обзоре инфляции, который подготовили в Минэкономики. Подгонять рост цен будут факторы монетарного и административного характера, прежде всего, повышение тарифов на электроэнергию, природный газ. Также рост будут стимулировать высокая себестоимость многих видов производства, в том числе под влиянием сезонности на продовольственном рынке.

Сдерживать рост цен будет сокращение потребительских расходов на фоне введения в январе локдауна и продления карантина до конца февраля. Потребители будут воздерживаться от необязательных расходов и тратить все большую часть средств на товары первой необходимости.