Мінекономіки очікує, що у 2022 вичерпають себе фактори значного тиску на інфляцію

Аналітики міністерства вважають, що наразі динаміка внутрішніх цін відображає процес адаптації суспільства до безперервного форс-мажорного стану.

У лютому, після повернення економіки до роботи в умовах адаптивного карантину, цінова ситуація в країні зберігала характерні ознаки попередніх місяців. Головний з них — концентрація активності споживачів на товари і послуги першої необхідності.

Про це йдеться в огляді Мінекономіки.

Аналітики міністерства вважають, що наразі динаміка внутрішніх цін фактично відображає процес адаптації суспільства до безперервного форс-мажорного стану.

Низька споживча активність компенсує практично всі фактори, які можуть розганяти інфляцію.

У той же час споживчий попит у лютому почав рости, що відразу позначилося на динаміці цін. Помітне і загальне подорожчання сировини та енергії.

У результаті, за підсумками 2021 року, зростання споживчої інфляції, ймовірно, перевищить цільовий рівень Національного банку на фоні поступового відновлення економічної активності. Втім така ситуація не призведе до кардинальних змін середньострокового тренду на уповільнення інфляційних процесів (уже в 2022 році очікується вичерпання тиску інфляційних чинників) і не буде заважати розвитку вітчизняної економіки.

У Мінекономіки зробили висновок, що якщо розглядати поточну ситуацію як певною мірою стійкий тренд, то динаміка внутрішніх цін фактично вказує на процес адаптації суспільства до існування в умовах карантину.

Нагадаємо, що в січні інфляція на споживчому ринку становила 1,3% порівняно з груднем 2020 року, а в річному вимірі — 6,1%. Такі дані навів Держстат.

Протягом І-го кварталу 2021 року на рівень споживчих цін впливатимуть кілька чинників. Про це йдеться в огляді інфляції, який підготували в Мінекономіки. Підганяти зростання цін будуть фактори монетарного й адміністративного характеру, перш за все, підвищення тарифів на електроенергію, природний газ. Також зростання стимулюватимуть висока собівартість багатьох видів виробництва, у тому числі під впливом сезонності на продовольчому ринку.

Стримувати зростання цін буде скорочення споживчих витрат на фоні введення в січні локдауну і продовження карантину до кінця лютого. Споживачі будуть утримуватися від необов'язкових витрат і витрачати все більшу частину коштів на товари першої необхідності.