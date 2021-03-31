Украина запретила ввоз из РФ пшеницы, моющих средств, бумаги и картона

Несмотря на действующие взаимные ограничения, по итогам 2020 года, Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Украины.

Кабинет министров дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину. Соответствующее правительственное постановление было принято 29 марта, опубликовано 31 марта и вступит в силу 10 апреля (через десять дней после опубликования).

Перечень пополнился 25-ю позициями, среди них:

пшеница и ее смеси с рожью (меслин);

подсолнечное масло и его фракции;

моющие средства;

газетная бумага;

немелованные бумага и картон;

многослойный и гофрированный картон;

бумажные скатерти, салфетки, полотенца, носовые платки;

туалетная бумага ;

бумажная тара.

В список также внесены проволока из легированных сталей, инструменты для бурения, различные тележки, оси, стальные колеса.

Напомним, Государственная таможенная служба сообщила, что Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 году. "Страны, из которых импортировали больше всего товаров в Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд", – говорится в сообщении.

Основу общего экспорта Украины в прошлом году составили: зерно ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), жиры и масла животного или растительного происхождения (по $5,8 млрд). Основу импорта составили: минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки ($8 млрд), реакторы, котлы, автомобили, оборудование и механические устройства ($6,1 млрд), наземный транспорт ($5,5 млрд).

Ранее Фокус разбирался в том, кто спас украинскую экономику в 2020 году и за счет чего Украине удалось резко улучшить торговый баланс.