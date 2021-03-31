Україна заборонила ввезення з РФ пшениці, мийних засобів, паперу та картону

Незважаючи на чинні взаємні обмеження, за підсумками 2020 року, Росія входить до трійки найбільших торгових партнерів України.

Кабінет міністрів доповнив перелік товарів походженням з РФ, заборонених до ввезення в Україну. Відповідну урядову постанову прийняли 29 березня, опублікували 31 березня і вона набуде чинності 10 квітня (через десять днів після опублікування).

Перелік поповнився 25-ма позиціями, серед них:

пшениця і її суміші з житом (меслин);

соняшникова олія і її фракції;

мийні засоби;

газетний папір;

некрейдовані папір і картон;

багатошаровий і гофрований картон;

паперові скатертини, серветки, рушники, носові хустки;

туалетний папір;

паперова тара.

У список також внесені дріт з легованої сталі, інструменти для буріння, різні візки, вісі, сталеві колеса.

Нагадаємо, Державна митна служба повідомила, що Росія увійшла в трійку основних торгових партнерів України в 2020 році. "Країни, з яких імпортували найбільше товарів в Україну: Китай — $ 8,3 млрд, Німеччина — $ 5,1 млрд, Росія — $ 4,6 млрд. Експортували з України найбільше в Китай — $ 7,1 млрд, Польщі — $ 3, 3 млрд, Росію — $ 2,7 млрд", — йдеться у повідомленні.

Основу загального експорту України минулого року склали: зерно ($ 9,4 млрд), чорні метали ($ 7,7 млрд), жири та олії тваринного або рослинного походження (по $ 5,8 млрд). Основу імпорту становили: мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки ($ 8 млрд), реактори, котли, автомобілі, обладнання та механічні пристрої ($ 6,1 млрд), наземний транспорт ($ 5,5 млрд).

Раніше Фокус розбирався у тому, хто врятував українську економіку у 2020 році і за рахунок чого Україні вдалося різко поліпшити торговельний баланс.