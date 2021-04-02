"Большая стройка" Байдена. "Укравтодор" напомнил, что Зеленский придумал это первым

Данное решение, по словам американского лидера, является самой большой инвестицией в рабочие места страны со времен Второй мировой войны.

Президент США Джо Байден представил план, предусматривающий инвестиции в различные инфраструктурные проекты размером 2,3 триллиона долларов. По его словам, это самые большие инвестиции в американские рабочие места со времен Второй мировой войны.

Об этом напоминает в соцсети Facebook Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

В ведомстве сообщают, что главные автомагистрали США были построены еще в 50-60 годах прошлого столетия. Национальная система магистралей США имеет протяженность 259 032 км и охватывает сеть дорог между штатами к аэропортам, портам и другим стратегическим объектам. Инфраструктурная сеть изнашивается, а ее обновление требует значительных и систематических вложений.

Согласно недавнему исследованию, продолжили в "Укравтодоре", 10% автодорог и 8% мостов США находятся в плохом состоянии. За последние 15 лет количество дорог в неудовлетворительном состоянии увеличилась на 25%.

На фоне пандемии ВВП США в кризисном 2020 году сократился на 3,5%. Это – наибольшее падение с 1946 года. После вступления в должность Джо Байден заявлял о необходимости стимулировать экономику и предотвратить значительной потере рабочих мест.

Благодаря рекордным инвестициям в инфраструктуру президент США намерен создать "сильную, устойчивую, инновационную экономику в мире" и "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".

"Укравтодор" отметил, что "Большая стройка" Байдена предусматривает:

модернизацию более 32 000 км дорог и около 10 000 мостов – ориентировочная сумма инвестиций достигает $ 621 млрд;

замену 100% свинцовых труб и коммуникаций в стране – ориентировочная сумма инвестиций достигает $ 621 млрд;

развитие широкополосного интернета — ориентировочная сумма инвестиций достигает $ 100 млрд;

обновление электросети — ориентировочная сумма инвестиций достигает $ 100 млрд.

В ведомстве считают, что инвестировать в инфраструктуру во время экономического спада — это поддержка национальной экономики и создания новых рабочих мест.

"Укравтодор" напомнил, что в 2020 году в Украине стартовала президентская программа "Большая стройка", в рамках которой до 2025 года планируется:

обновление и строительство почти 1400 мостов по всей стране;

обновление и строительство 24000 км дорог;

обновление сети региональных аэропортов;

создание в крупнейших городах Украины современных пригородных экспрессов;

модернизация железнодорожной сети – сокращение поездки между областными центрами до 3-4 часов;

запуск национальной программы доступного жилья;

масштабная модернизация и развитие социальной и культурной инфраструктуры.

[ + – ] Сообщение Укравтодора

Фокус писал о том, что Национальная программа "Большая стройка" стала самым масштабным инфраструктурным проектом за все годы независимости Украины.

В июне прошлого года Офис президента обратился к главам местных администраций с просьбой рассказывать о "Большой стройке". После этого по всей Украине появились рекламные борды, информирующие, что тот или иной объект строится в рамках президентской программы.

По словам исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, в 2020 году было построено или отремонтировано более 100 мостов, что стало рекордом за всю историю Украины.

Также в прошлом году построили около 4000 км дорог (в 2019-м – 846 км, в 2018-м – 1500 км, в 2017-м – 1965 км).

Кроме мостов и дорог в рамках проекта возводили школы, детсады и стадионы. 29 декабря Министерство регионального развития отчиталось о выполнении плана строительства: было построено 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский напомнил, что год назад он анонсировал проект "Большая стройка" и сообщил, что лично его "завораживает" зрелище тысяч километров новых дорог.

Проект "Большое строительство" – это президентская программа, нацеленная на ремонт дорог, школ, детских садов, центров экстренной медицинской помощи и стадионов.

В феврале текущего года на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" президент Владимир Зеленский заявил о цели государства отремонтировать 6 500 км дорог до конца года и в течение еще трех лет отреставрировать 150 исторических объектов.

Глава Укравтодора Александр Кубраков на том же форуме сообщил, что для финансирования программы "Большого строительства" будет создан государственный фонд (акционерное общество) со стартовым капиталом в 3 миллиарда долларов. Фонд будет руководить инвестициями, за счет которых планируется полностью обновить основную сеть дорог страны.