"Тысячи километров новых дорог завораживают", – Зеленский

Президент оценил "Большую стройку" из иллюминатора самолета.

Президент Владимир Зеленский написал в Instagram, что год назад он анонсировал проект "Большая стройка". "И я вам скажу: когда видишь тысячи километров новых дорог – это действительно завораживает", – поделился он.

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Комментарии пользователей под этой записью часто полярные.

"Сів би в авто та поїхав по всім областям, райцентрам, де від доріг одні знаки залишились", – пишут одни. Другие делятся своим опытом: "Ехали из Днепра через Кривой Рог в Кропивницкий, это же песня а не дорога))) добрались за 3 часа".

Фокус в январе писал, что украинцам 2020 год запомнится не только эпидемией коронавируса, но и дорожными работами по всей стране, которые велись под вывеской президентской программы "Большая стройка".

Для промоушена этой инициативы власть приложила немало усилий. В июне 2020 года Офис президента обратился к главам местных администраций с просьбой рассказывать о "Большой стройке". К соответствующим письмам прикрепляли брендбук с рекомендациями. После этого по всей стране, как грибы после дождя, выросли рекламные борды в желтых или зеленых цветах, информирующие о том, что тот или иной объект строится в рамках президентской программы.

Инициатива имела и политический подтекст. "Больше строили дорог в Донецкой и Луганской областях, чтобы та сторона видела, как мы относимся к нашим территориям, — заявил Зеленский в интервью Фокусу. — Еще строили в Закарпатской области, где нам говорили, что венгры вкладывают деньги в Украину, а Украина в свою страну — нет. Я хотел показать, что мы делаем по-другому. Также дороги строились в Херсонской области. У нас была задача показать людям в Крыму, что здесь делается. Это геополитический шаг, связанный с инфраструктурой. И в асфальт мы ничего не закатывали".

Олег Пендзин, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" отмечает, что в 2020 году построили или отремонтировали более 100 мостов — рекордное количество за всю историю Украины.

За 2020 год построили около 4000 км дорог. Для сравнения: в 2019 году в стране ввели в эксплуатацию 846 км дорог, в 2018-м — 1500 км, в 2017-м — 1965 км.

Кроме дорог и мостов, в рамках проекта также строили школы, садики, стадионы. Министерство регионального развития 29 декабря отчиталось о выполнении плана: 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект.

Рекордное по масштабам строительство требует рекордных финансовых вливаний. По словам замминистра инфраструктуры Александра Кавы, в 2020 году общий объем финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог составил более 121 млрд грн, что существенно больше, чем в предыдущие периоды. Кроме того, более 1 млрд грн направили на развитие аэропортов.

Одним из наиболее резонансных и спорных решений власти в 2020 году стало перенаправление на дорожное строительство 35 млрд. грн из бюджетного фонда борьбы с COVID-19.