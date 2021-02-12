"Тисячі кілометрів нових доріг заворожують", — Зеленський

Президент оцінив "Велике будівництво" з ілюмінатора літака.

Президент Володимир Зеленський написав в Instagram, що рік тому він анонсував проект "Велике будівництво". "І я вам скажу: коли бачиш тисячі кілометрів нових доріг — це дійсно зачаровує", — поділився він.

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Коментарі користувачів під цим дописом часом полярні.

"Сів би в авто та поїхав по всіх областях, райцентрах, де від доріг одні знаки залишились", — пишуть одні. Інші діляться своїм досвідом: "Їхали з Дніпра через Кривий Ріг у Кропивницький, це ж пісня, а не дорога))) дісталися за 3 години".

Фокус у січні писав, що українцям 2020 запам'ятається не тільки епідемією коронавірусу, але й дорожніми роботами по всій країні, які велися під вивіскою президентської програми "Велике будівництво".

Для промоції цієї ініціативи влада доклала чимало зусиль. У червні 2020 року Офіс президента звернувся до голів місцевих адміністрацій з проханням розповідати про "Велике будівництво". До відповідних листів прикріплювали брендбук з рекомендаціями. Після цього по всій країні, як гриби після дощу, виросли рекламні борди в жовтих або зелених кольорах, що інформують про те, що той чи інший об'єкт будується в рамках президентської програми.

Ініціатива мала й політичний підтекст. "Більше будували доріг у Донецькій і Луганській областях, щоб та сторона бачила, як ми ставимося до наших територій, — заявив Зеленський в інтерв'ю Фокусу. — Ще будували в Закарпатській області, де нам говорили, що угорці вкладають гроші в Україну, а Україна у свою країну — ні. Я хотів показати, що ми робимо по-іншому. Також дороги будувалися в Херсонській області. У нас було завдання показати людям у Криму, що тут робиться. Це геополітичний крок, пов'язаний з інфраструктурою. І в асфальт ми нічого не закатували".

Олег Пендзин, виконавчий директор "Економічної дискусійного клубу" зазначає, що у 2020 році побудували або відремонтували понад 100 мостів — рекордна кількість за всю історію України.

За 2020 рік побудували близько 4000 км доріг. Для порівняння: у 2019 році в країні ввели в експлуатацію 846 км доріг, у 2018-му — 1500 км, у 2017-му — 1965 км.

Крім доріг і мостів, у рамках проекту також будували школи, садки, стадіони. Міністерство регіонального розвитку 29 грудня відзвітувало про виконання плану: 114 шкіл, 100 дитячих садків і 101 спортивний об'єкт.

Рекордне за масштабами будівництво вимагає рекордних фінансових вливань. За словами заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, у 2020 році загальний обсяг фінансування ремонту та будівництва автомобільних доріг становить понад 121 млрд грн, що істотно більше, ніж у попередні періоди. Крім того, понад 1 млрд грн направили на розвиток аеропортів.

Одним з найбільш резонансних і спірних рішень влади у 2020 році стало перенаправлення на дорожнє будівництво 35 млрд. грн з бюджетного фонду боротьби з COVID-19.