Велике будівництво Байдена. "Укравтодор" нагадав, що Зеленський вигадав це першим

Це рішення, за словами американського лідера, є найбільшою інвестицією в робочі місця країни з часів Другої світової війни.

Президент США Джо Байден представив план, який передбачає інвестиції в різні інфраструктурні проекти розміром 2,3 трильйони доларів. За його словами, це найбільші інвестиції в американські робочі місця з часів Другої світової війни.

Про це нагадує в соцмережі Facebook Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор".

У відомстві повідомляють, що головні автомагістралі США були побудовані ще в 50-60 роках минулого століття. Національна система магістралей США має протяжність 259 032 км і охоплює мережу доріг між штатами до аеропортів, портів та інших стратегічних об'єктів. Інфраструктурна мережа зношується, а її оновлення потребує значних і систематичних вкладень.

Відповідно до нещодавнього дослідження, продовжили в "Укравтодорі", 10% автодоріг і 8% мостів США знаходяться в поганому стані. За останні 15 років кількість доріг у незадовільному стані збільшилася на 25%.

На тлі пандемії ВВП США в кризовому 2020 році скоротився на 3,5%. Це — найбільше падіння з 1946 року. Після вступу на посаду Джо Байден заявляв про необхідність стимулювати економіку та запобігти значній втраті робочих місць.

Завдяки рекордним інвестиціям в інфраструктуру президент США має намір створити "сильну, стійку, інноваційну економіку в світі" та "мільйони робочих місць з хорошими зарплатами".

"Укравтодор" зазначив, що "Велике будівництво" Байдена передбачає:

модернізацію понад 32 000 км доріг і майже 10 000 мостів — орієнтовна сума інвестицій сягає $621 млрд;

заміну 100% свинцевих труб і комунікацій в країні — орієнтовна сума інвестицій сягає $621 млрд;

розвиток широкосмугового інтернету — орієнтовна сума інвестицій сягає $100 млрд;

оновлення електромережі — орієнтовна сума інвестицій сягає $100 млрд.

У відомстві вважають, що інвестувати в інфраструктуру під час економічного спаду — це підтримка національної економіки та створення нових робочих місць.

"Укравтодор" нагадав, що в 2020 році в Україні стартувала президентська програма "Велике будівництво", в рамках якої до 2025 року планується:

оновлення і будівництво майже 1 400 мостів по всій країні;

оновлення і будівництво 24 000 км доріг;

оновлення мережі регіональних аеропортів;

створення в найбільших містах України сучасних приміських експресів;

модернізація залізничної мережі — скорочення поїздки між обласними центрами до 3-4 годин;

запуск національної програми доступного житла;

масштабна модернізація і розвиток соціальної та культурної інфраструктури.

[ + – ] повідомлення Укравтодору

Фокус писав про те, що Національна програма "Велике будівництво" стала наймасштабнішим інфраструктурним проектом за всі роки незалежності України.

У червні минулого року Офіс президента звернувся до голів місцевих адміністрацій з проханням розповідати про "Велике будівництво". Після цього по всій Україні з'явилися рекламні борди, що інформують, що той чи інший об'єкт, що будується в рамках президентської програми.

За словами виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина, у 2020 році було побудовано або відремонтовано понад 100 мостів, що стало рекордом за всю історію України.

Також минулого року побудували приблизно 4 000 км доріг (у 2019-му — 846 км, у 2018-му — 1 500 км, у 2017-му — 1 965 км).

Крім мостів і доріг, у рамках проекту зводили школи, дитсадки та стадіони. 29 грудня Міністерство регіонального розвитку відзвітувало про виконання плану будівництва: було побудовано 114 шкіл, 100 дитячих садків і 101 спортивний об'єкт.

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський нагадав, що рік тому він анонсував проект "Велике будівництво" і повідомив, що особисто його "заворожує" видовище тисяч кілометрів нових доріг.

Проект "Велике будівництво" — це президентська програма, спрямована на ремонт доріг, шкіл, дитячих садів, центрів екстреної медичної допомоги та стадіонів.

У лютому поточного року на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" президент Володимир Зеленський заявив про мету держави відремонтувати 6 500 км доріг до кінця року та протягом ще трьох років відреставрувати 150 історичних об'єктів.

Глава Укравтодору Олександр Кубрак на тому ж форумі повідомив, що для фінансування програми "Великого будівництва" буде створений державний фонд (акціонерне товариство) зі стартовим капіталом 3 мільярди доларів. Фонд керуватиме інвестиціями, за рахунок яких планується повністю оновити основну мережу доріг країни.