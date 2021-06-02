Кабмин позволил АЗС повысить цены на бензин

Бензин теперь может подорожать до 29,92 гривен за литр, дизельное топливо – до 27,91 грн/литр.

В Кабинете министров Украины сетям автозаправок разрешили повысить цены на топливо.

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Расчеты Нафтогаза на начало июня 2021 года опубликовала пресс-служба Министерства экономики.

Согласно этим расчетам, для бензина цены повышены с 24,84 гривен до 24,92 гривен за литр, для дизтоплива – с 20,89 гривен до 20,91 гривен за литр.

Указано, что с учетом максимальных наценок цена бензина на АЗС не может превышать 29,92 гривен за литр, дизельного топлива – 27,91 гривен за литр.

Напомним, с 15 мая Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на топливо, согласно которому на период действия карантина были установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр и бензина: не выше 5 грн/литр.

Как следствие, ряд украинских сетей АЗС выразили протесты против госрегулирования цен на бензин, перестав торговать "премиум" топливом и отказавшись от скидок.

В связи с этим, в Минэкономики заявили, что цены на брендированные марки топлива не регулируются.

Фокус узнал у экспертов, почему Кабмин взялся регулировать цены на автомобильное топливо и какими проблемами это может обернуться для топливного рынка.