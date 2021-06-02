Кабмін дозволив АЗС підвищити ціни на бензин

Бензин тепер може подорожчати до 29,92 гривень за літр, дизельне паливо — до 27,91 грн/літр.

У Кабінеті міністрів України мережам автозаправок дозволили підвищити ціни на паливо.

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Розрахунки Нафтогазу на початок червня 2021 року опублікувала пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з цими розрахунками, для бензину ціни підвищені з 24,84 гривень до 24,92 гривень за літр, для дизпалива — з 20,89 гривень до 20,91 гривень за літр.

Зазначено, що з урахуванням максимальних націнок ціна бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривень за літр, дизельного палива — 27,91 гривень за літр.

Нагадаємо, з 15 травня Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на паливо, згідно з яким на період дії карантину були встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн/літр і бензину: не вище 5 грн/літр.

Як наслідок, низка українських мереж АЗС висловили протести проти держрегулювання цін на бензин, припинивши торгувати "преміум" паливом і відмовившись від знижок.

У зв'язку з цим, в Мінекономіки заявили, що ціни на брендовані марки палива не регулюються.

Фокус дізнався в експертів, чому Кабмін взявся регулювати ціни на автомобільне паливо та якими проблемами це може обернутися для паливного ринку.