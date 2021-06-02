"Слуги народа" предложили увеличить гарантированные государством вклады до 600 тыс. грн

В настоящее время украинцам гарантируются возмещение банковских вкладов в размере 200 тыс. грн.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев совместно с коллегами из фракции "Слуга народа" предложил поэтапно увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тыс. грн к 1 января 2023 года.

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Об этом говорится в законопроекте № 5542-1.

Предусмотрено увеличение гарантированной суммы с нынешних 200 тыс. грн до 400 тыс. грн уже со дня вступления в силу закона. С 1 января-2023 сумма должна составить 600 тыс. грн.

Под вкладом понимают средства, которые были привлечены банком в наличной или безналичной форме в национальной или иностранной валюте на условиях договора банковского вклада (депозита), банковского счета или путем выдачи именного депозитного сертификата.

Отметим, о необходимости увеличения гарантированной суммы возмещения говорится давно. Главным препятствием на этом пути является сложное финансовое состояние Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Во время "банкопада" 2014–2017 годов для выплат вкладчикам банков-банкротов фонд был вынужден занять 80 млрд грн под 10–14% у правительства и Нацбанка.

Сейчас ФГВФЛ полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, а также перечислил Минфину 19,6 млрд грн. Остаток долга перед государством (Минфином) сейчас составляет 46,9 млрд грн, по которым до 2031 года будет начислено еще 64,2 млрд грн процентов.

[ + – ] Динамика финансовых ресурсов ФГВФЛ, млн грн

В мае ФГВФЛ провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков на общую сумму 996 млн грн. Эта сумма продажи активов за месяц стала рекордной, зафиксированной на протяжении последних трех лет. Всего в мае проведен 581 открытый электронный аукцион, из них 46 – результативные. Остальные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

Напомним, правительство планирует рассмотреть законопроект, который предполагает вхождение государственного Ощадбанка в число участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Автором проекта является Министерство финансов. В законопроекте также говорится о том, что размер гарантированного возмещения повышаться не будет для клиентов всех украинских банков.

В сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности, в который входят руководители Нацбанка, Минфина, Нацкомфинуслуг и ФГВФЛ сообщал, что достигнуты договоренности в вопросах реструктуризации долгов Фонда гарантирования, что открывает путь к повышению гарантированной суммы до 600 тыс. грн и распространению гарантий на Ощадбанк. Эти изменения должны приниматься одним пакетом, о чем была достигнута договоренность с МВФ.