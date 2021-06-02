"Слуги народу" запропонували збільшити гарантовані державою вклади до 600 тис. грн

Наразі українцям гарантуються відшкодування банківських вкладів у розмірі 200 тис. грн.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев спільно з колегами з фракції "Слуга народу" запропонував поетапно збільшити суму гарантування вкладів до 600 тис. грн станом на 1 січня 2023 року.

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Про це йдеться в законопроекті №5542-1.

Передбачено збільшення гарантованої суми з нинішніх 200 тис. грн до 400 тис. грн вже з дня набрання чинності закону. З 1 січня 2023 року сума повинна становити 600 тис. грн.

Під внеском розуміють кошти, які були залучені банком у готівковій або безготівковій формі у національній або іноземній валюті на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката.

Зазначимо, про необхідність збільшення гарантованої суми відшкодування йдеться давно. Головною перешкодою на цьому шляху є складний фінансовий стан Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Під час "банкопаду" 2014-2017 років для виплат вкладникам банків-банкрутів фонд був змушений позичити 80 млрд грн під 10-14% в уряду і Нацбанку.

Наразі ФГВФО повністю розрахувався з НБУ, виплативши 25,6 млрд грн, а також перерахував Мінфіну 19,6 млрд грн. Залишок боргу перед державою (Мінфіном) наразі становить 46,9 млрд грн, за якими до 2031 року буде нараховано ще 64,2 млрд грн відсотків.

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У травні ФГВФО провів успішні аукціони з продажу активів ліквідованих банків на загальну суму 996 млн грн. Ця сума продажу активів за місяць стала рекордною із зафіксованих протягом останніх трьох років. Усього в травні проведено 581 відкритий електронний аукціон, з них 46 — результативні. Решта торгів не визнані через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі майна.

Нагадаємо, уряд планує розглянути законопроект, який передбачає входження державного Ощадбанку в число учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Автором проекту є Міністерство фінансів. У законопроекті також йдеться про те, що розмір гарантованого відшкодування підвищуватися не буде для клієнтів усіх українських банків.

У вересні минулого року Рада з фінансової стабільності, до якої входять керівники Нацбанку, Мінфіну, Нацкомфінпослуг і ФГВФО повідомляла, що досягнуті домовленості в питаннях реструктуризації боргів Фонду гарантування, що відкриває шлях до підвищення гарантованої суми до 600 тис. грн і поширення гарантій на Ощадбанк. Ці зміни повинні ухвалюватися одним пакетом, про що була досягнута домовленість з МВФ.