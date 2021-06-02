Государство хочет отказаться от гарантирования вкладов в Ощадбанке

Если законопроект будет принят, вклады в Ощадбанке будет гарантировать ФГВФЛ, как и во всех других банках.

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект № 5542 о вхождении Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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В настоящее время все вклады в Ощадбанке, независимо от их суммы, на 100% гарантирует государство, то есть госбюджет. Если законопроект будет принят, то Ощадбанк начнет платить взносы в ФГВФЛ, а тот будет гарантировать его вклады. Но гарантироваться вклады будут только в пределах 200 тыс. грн.

Если вклад, привлеченный Ощадбанком до вхождения в фонд, превышает 200 тыс. грн, то превышение будет продолжать гарантировать государство, но только на протяжении шести месяцев.

Законопроект устанавливает, при вступлении в ФГВФЛ Ощадбанк должен заплатить сбор в размере 1% регулятивного капитала. По состоянию на 1 мая этот капитал составлял 16,75 млрд грн, поэтому банк должен был бы заплатить 167,5 млн грн. Потом, ежеквартально, банк должен платить регулярный сбор, пропорциональный размеру открытых в нем депозитов.

По данным НБУ, на 1 апреля объем вкладов физлиц в Ощадбанке составлял 125,2 млрд грн, или около 18% депозитов всей банковской системы.

По итогам января – апреля Ощадбанк получил прибыль 389,2 млн грн (за этот же период прошлого года было 3300 млн грн).

О необходимости ликвидации исключительного положения Ощадбанка на рынке вкладов говорится давно. Этого требуют все международные финансовые институты, говорящие о равных условиях конкуренции.

Присоединения Ощадбанка к ФГВФЛ является условием для привлечения средств международной финансовой организации (ЕБРР) в капитал этого госбанка. Это предусмотрено в том числе в меморандуме Украины и МВФ.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев совместно с коллегами из фракции "Слуга народа" предложил поэтапно увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тыс. грн к 1 января 2023 года.