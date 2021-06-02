Держава хоче відмовитися від гарантування вкладів в Ощадбанк

Якщо законопроект буде ухвалений, вклади в Ощадбанку гарантуватиме ФГВФО, як і в усіх інших банках.

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект №5542 про входження Ощадбанку у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Наразі всі вклади в Ощадбанку, незалежно від їхньої суми, на 100% гарантує держава, тобто держбюджету. Якщо законопроект буде ухвалений, то Ощадбанк почне платити внески до ФГВФО, а той гарантуватиме його вклади. Але гарантуватися вклади будуть тільки в межах 200 тис. грн.

Якщо вклад, залучений Ощадбанком до входження в фонд, перевищує 200 тис. грн, то перевищення продовжуватиме гарантувати держава, але тільки протягом шести місяців.

Законопроект встановлює, при вступі в ФГВФО Ощадбанк повинен заплатити збір у розмірі 1% регулятивного капіталу. Станом на 1 травня цей капітал становив 16,75 млрд грн, тому банк повинен був би заплатити 167,5 млн грн. Потім, щоквартально, банк повинен платити регулярний збір, пропорційний розміру відкритих у ньому депозитів.

За даними НБУ, на 1 квітня обсяг вкладів фізосіб в Ощадбанку становив 125,2 млрд грн, або майже 18% депозитів всієї банківської системи.

За підсумками січня — квітня Ощадбанк отримав прибуток 389,2 млн грн (за цей же період минулого року було 3 300 млн грн).

Про необхідність ліквідації надзвичайного стану Ощадбанку на ринку вкладів йдеться давно. Цього вимагають всі міжнародні фінансові інститути, що говорять про рівні умови конкуренції.

Приєднання Ощадбанку до ФГВФО є умовою для залучення коштів міжнародної фінансової організації (ЄБРР) в капітал цього держбанку. Це передбачено зокрема в меморандумі України та МВФ.

Нагадаємо, глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев спільно з колегами з фракції "Слуга народу" запропонував поетапно збільшити суму гарантування вкладів до 600 тис. грн станом на 1 січня 2023 року.