Украинский рынок важен для Беларуси, поэтому поставки белорусского бензина в Украину будут продолжаться, считают опрошенные Фокусом эксперты

Как отмечает Анатолий Амелин, директор программы "Экономика" Украинского института будущего, Украина ощутимо зависима от импорта нефтепродуктов из Беларуси, равно как и Беларусь зависима от украинского рынка премиального топлива. В 2020 году Украина закупила у Беларуси 0,850 млн т бензина (это более 30% рынка в Украине), 2,2 млн т дизтоплива (доля рынка — 30%) и 0,38 млн т сжиженного газа (доля рынка — 17%). В первом квартале 2021 года Беларусь импортировала в Украину топлива на $416,163 млн (46,5% от общего объема импорта). То есть, для Беларуси рынок Украины очень важен.

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Также от экономического сотрудничества с Беларусью зависимо дорожное строительство в Украине. Ведь Беларусь поставляет в страну половину необходимого объема битума, на базе которого изготавливается асфальтовое покрытие. Перебои с поставками битума из Беларуси могут замедлить темпы "большой стройки" в Украине и привести к росту бюджетных расходов на эту статью.

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Без бензина и битума. Чем грозит Украине прекращение поставок из Беларуси

Если Украине удастся быстро наладить поставки битума и бензина, заместив импорт из Беларуси, под угрозой окажется работа Мозырского НПЗ, который расположен рядом с границей и производит дизтопливо и битум практически полностью для украинского рынка. Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований, подчеркивает: у Беларуси нет альтернативного Украине направления, куда можно сбыть миллион тонн топлива, поэтому, несмотря на сложные политические моменты, вряд ли в Беларуси на самом деле готовы ограничивать поставки.

Подробный анализ экономических последствий осложнения торговых отношений между Украиной и Беларусью — в статье Фокуса "Без бензина и битума. Чем грозит Украине прекращение поставок из Беларуси"

Ранее СМИ со ссылкой на участников рынка сообщали об отказе белорусской стороны поставлять в Украину бензин марки А-95.

Напомним, Беларусь готова вновь задействовать режим свободной торговли с Украиной, если Украина пересмотрит меры, принятые в отношении белорусских товаров.

Ранее сообщалось, что Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт целого ряда товаров украинского производства. Решение было принято в Минске 26 мая, а вступит в силу оно через десять дней после публикации. Ограничения вводятся сроком на 6 месяцев.