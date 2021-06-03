Якщо Білорусь зупинить постачання палива в Україну, Мозирський НПЗ закриється, — експерти

Український ринок важливий для Білорусі, тому поставки білоруського бензину в Україну триватимуть, вважають опитані Фокусом експерти.

Як зазначає Анатолій Амелін, директор програми "Економіка" Українського інституту майбутнього, Україна відчутно залежна від імпорту нафтопродуктів з Білорусі, так само як і Білорусь залежна від українського ринку преміального палива. У 2020 році Україна закупила у Білорусі 0,850 млн т бензину (це більше 30% ринку в Україні), 2,2 млн т дизпалива (частка ринку — 30%) і 0,38 млн т зрідженого газу (частка ринку — 17%). У першому кварталі 2021 року Білорусь імпортувала в Україну палива на $ 416,163 млн (46,5% від загального обсягу імпорту). Тобто, для Білорусі ринок України дуже важливий.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Також від економічного співробітництва з Білоруссю залежить дорожнє будівництво в Україні. Адже Білорусь постачає в країну половину необхідного обсягу бітуму, на базі якого виготовляється асфальтове покриття. Перебої з поставками бітуму з Білорусі можуть уповільнити темпи "великого будівництва" в Україні та привести до зростання бюджетних витрат на цю статтю.

Важливо

Без бензину і бітуму. Чим загрожує Україні припинення постачань з Білорусі

Якщо Україні вдасться швидко налагодити поставки бітуму і бензину, замінивши імпорт з Білорусі, під загрозою опиниться робота Мозирського НПЗ, який розташований поруч з кордоном і виробляє дизпаливо і бітум практично повністю для українського ринку. Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень, підкреслює: у Білорусі немає альтернативного Україні напряму, куди можна збути мільйон тонн палива, тому, незважаючи на складні політичні моменти, навряд чи в Білорусі насправді готові обмежувати поставки.

Докладний аналіз економічних наслідків ускладнення торговельних відносин між Україною та Білоруссю — в статті Фокуса "Без бензину і бітуму. Чим загрожує Україні припинення поставок з Білорусі"

Раніше ЗМІ з посиланням на учасників ринку повідомляли про відмову білоруської сторони поставляти в Україну бензин марки А-95.

Нагадаємо, Білорусь готова знову задіяти режим вільної торгівлі з Україною, якщо Україна перегляне заходи, вжиті стосовно білоруських товарів.

Раніше повідомлялося, що Білорусь вводить режим індивідуального ліцензування на імпорт цілої низки товарів українського виробництва. Рішення було прийнято в Мінську 26 травня, а набуде чинності воно через десять днів після публікації. Обмеження вводяться терміном на 6 місяців.