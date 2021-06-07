Зеленский: Чернобыль должен стать "мощным магнитом" для туризма

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС должна стать зоной возрождения, считает президент Украины.

Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, заявил 7 июня президент Владимир Зеленский при открытии в Киеве форума "Украина 30. Экология".

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Он добавил, что начат процесс оживления зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и утверждена программа ее развития на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутренний и международный промоушен Чернобыля. "Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения", – считает Зеленский.

Ранее, в апреле, президент заявил, что в историю аварии на Чернобыльской АЭС нужно заложить научно-просветительский смысл.

"Наша цель сегодня – трансформировать территорию отчуждения Чернобыля в территорию его возрождения. Заложить в историю Чернобыля научно-образовательное содержание, мотивировать население и мир развивать все это и только в позитивном контексте", – говорил глава государства, выступая 26 апреля на ЧАЭС в Киевской области.

В апреле министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о желании включить Чернобыльскую зону в список мирового наследия ЮНЕСКО.

В мае ученые зафиксировали рост ядерной активности в разрушенном реакторе Чернобыльской АЭС.