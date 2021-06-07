Зеленський: Чорнобиль повинен стати "потужним магнітом" для туризму

Зона відчуження Чорнобильської АЕС повинна стати зоною відродження, вважає президент України.

Чорнобиль повинен стати зоною міжнародного і внутрішнього туризму, заявив 7 червня президент Володимир Зеленський під час відкриття в Києві форуму "Україна 30. Екологія".

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Він додав, що розпочатий процес пожвавлення зони відчуження Чорнобильської АЕС і затверджена програма її розвитку на три роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку території, внутрішній і міжнародний промоушен Чорнобиля. "Він повинен стати потужним магнітом як для туризму України, так і всього світу, а зона відчуження повинна стати зоною відродження", — вважає Зеленський.

Раніше, в квітні, президент заявив, що в історію аварії на Чорнобильській АЕС потрібно закласти науково-просвітницький сенс.

"Наша мета сьогодні — трансформувати територію відчуження Чорнобиля в територію його відродження. Закласти в історію Чорнобиля науково-освітній зміст, мотивувати населення і світ розвивати все це і тільки в позитивному контексті", — говорив глава держави, виступаючи 26 квітня на ЧАЕС у Київській області.

У квітні міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про бажання додати Чорнобильську зону в список світової спадщини ЮНЕСКО.

У травні вчені зафіксували зростання ядерної активності в зруйнованому реакторі Чорнобильської АЕС.