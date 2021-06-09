"Укрзализныця" передаст в аренду коммерческие площади 24 вокзалов: список

Аренда предлагается долгосрочная: три года и более.

В течение лета "Укрзализныця" (УЗ) через систему "Prozzoro.Продажи" передаст в долгосрочную аренду 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов. Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

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От этой аренды компания планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год – более 100 млн грн. "Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей по всем вокзалам составлял чуть более 9,5 тыс. кв. м", – пояснил Юрик.

"Многие площади вокзалов простаивали, не использовались железнодорожниками и клиентами. Мы проанализировали каждый уголок вокзала и привели в порядок все помещения, которые могут быть отданы и интересны арендаторам", – сказал директор филиала УЗ "Вокзальная компания" Владимир Коваль.

К концу лета УЗ планирует передать в аренду коммерческие площади таких вокзалов:

Казатин,

Запорожье-1,

Днепр-Главный,

Хмельницкий,

Сумы,

Белая-Церковь,

Полтава,

Тернополь,

Ровно,

Фастов,

Винница,

Т. Шевченко,

Чоп,

Ужгород,

Черновцы,

Коломыя,

Ивано-Франковск,

Одесса-Главная,

Николаев,

Львов,

Жмеринка,

Херсон,

Киев-Пассажирский,

Харьков.

Срок аренды – три года и более.

"В долгосрочной перспективе – подготовить 11 вокзалов в концессию", – добавил Юрик.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов, которые будут ходить к Черному и Азовскому морям.

УЗ открыла продажу билетов на первые международные поезда. Составы будут курсировать в Венгрию и Австрию.