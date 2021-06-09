"Укрзализныця" передаст в аренду коммерческие площади 24 вокзалов: список
Аренда предлагается долгосрочная: три года и более.
В течение лета "Укрзализныця" (УЗ) через систему "Prozzoro.Продажи" передаст в долгосрочную аренду 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов. Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.
От этой аренды компания планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год – более 100 млн грн. "Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей по всем вокзалам составлял чуть более 9,5 тыс. кв. м", – пояснил Юрик.
"Многие площади вокзалов простаивали, не использовались железнодорожниками и клиентами. Мы проанализировали каждый уголок вокзала и привели в порядок все помещения, которые могут быть отданы и интересны арендаторам", – сказал директор филиала УЗ "Вокзальная компания" Владимир Коваль.
К концу лета УЗ планирует передать в аренду коммерческие площади таких вокзалов:
- Казатин,
- Запорожье-1,
- Днепр-Главный,
- Хмельницкий,
- Сумы,
- Белая-Церковь,
- Полтава,
- Тернополь,
- Ровно,
- Фастов,
- Винница,
- Т. Шевченко,
- Чоп,
- Ужгород,
- Черновцы,
- Коломыя,
- Ивано-Франковск,
- Одесса-Главная,
- Николаев,
- Львов,
- Жмеринка,
- Херсон,
- Киев-Пассажирский,
- Харьков.
Срок аренды – три года и более.
"В долгосрочной перспективе – подготовить 11 вокзалов в концессию", – добавил Юрик.
Напомним, "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов, которые будут ходить к Черному и Азовскому морям.
УЗ открыла продажу билетов на первые международные поезда. Составы будут курсировать в Венгрию и Австрию.