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"Укрзализныця" передаст в аренду коммерческие площади 24 вокзалов: список

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вокзал, одесса, аренда, фото
Фото: "Википедия"

Аренда предлагается долгосрочная: три года и более.

В течение лета "Укрзализныця" (УЗ) через систему "Prozzoro.Продажи" передаст в долгосрочную аренду 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов. Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

От этой аренды компания планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год – более 100 млн грн. "Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей по всем вокзалам составлял чуть более 9,5 тыс. кв. м", – пояснил Юрик.

"Многие площади вокзалов простаивали, не использовались железнодорожниками и клиентами. Мы проанализировали каждый уголок вокзала и привели в порядок все помещения, которые могут быть отданы и интересны арендаторам", – сказал директор филиала УЗ "Вокзальная компания" Владимир Коваль.

К концу лета УЗ планирует передать в аренду коммерческие площади таких вокзалов: 

  • Казатин, 
  • Запорожье-1, 
  • Днепр-Главный, 
  • Хмельницкий, 
  • Сумы, 
  • Белая-Церковь, 
  • Полтава, 
  • Тернополь, 
  • Ровно, 
  • Фастов, 
  • Винница, 
  • Т. Шевченко, 
  • Чоп, 
  • Ужгород, 
  • Черновцы, 
  • Коломыя, 
  • Ивано-Франковск, 
  • Одесса-Главная, 
  • Николаев, 
  • Львов, 
  • Жмеринка, 
  • Херсон, 
  • Киев-Пассажирский,
  • Харьков.

Срок аренды – три года и более.

"В долгосрочной перспективе – подготовить 11 вокзалов в концессию", – добавил Юрик.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов, которые будут ходить к Черному и Азовскому морям. 

УЗ открыла продажу билетов на первые международные поезда. Составы будут курсировать в Венгрию и Австрию.