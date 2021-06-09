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"Укрзалізниця" передасть в оренду комерційні площі 24 вокзалів: список

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вокзал, Одеса, оренда, фото
Фото: Вікіпедія

Оренда пропонується довгострокова: три роки і більше.

Протягом літа "Укрзалізниця" (УЗ) через систему "Prozzoro.Продажі" передасть в довгострокову оренду 41,5 тис. кв. м площ 24 вокзалів. Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Іван Юрик.

Від цієї оренди компанія планує отримувати на місяць не менше 8,4 млн грн, а на рік — понад 100 млн грн. "Більшість цих площ нам уже роками не приносили прибутку. До сих пір максимальний обсяг орендних площ на всіх вокзалах становив трохи більше 9,5 тис. кв. м", — пояснив Юрик.

"Багато площі вокзалів простоювали, не використовувалися залізничниками і клієнтами. Ми проаналізували кожний куточок вокзалу і привели в порядок всі приміщення, які можуть бути віддані й цікаві орендарям", — сказав директор філії УЗ "Вокзальна компанія" Володимир Коваль.

До кінця літа УЗ планує передати в оренду комерційні площі таких вокзалів:

  • Козятин;
  • Запоріжжя-1;
  • Дніпро-Головний;
  • Хмельницький;
  • Суми;
  • Біла Церква;
  • Полтава;
  • Тернопіль;
  • Рівне;
  • Фастів;
  • Вінниця;
  • Т. Шевченка;
  • Чоп;
  • Ужгород;
  • Чернівці;
  • Коломия;
  • Івано-Франківськ;
  • Одеса-Головна;
  • Миколаїв;
  • Львів;
  • Жмеринка;
  • Херсон;
  • Київ-Пасажирський;
  • Харків.

Термін оренди — три роки і більше.

"У довгостроковій перспективі — підготувати 11 вокзалів у концесію", — додав Юрик.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на червень 11 додаткових поїздів, які ходитимуть до Чорного й Азовського морів.

УЗ відкрила продаж квитків на перші міжнародні потяги. Склади курсуватимуть до Угорщини та Австрії.