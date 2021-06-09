"Укрзалізниця" передасть в оренду комерційні площі 24 вокзалів: список

Оренда пропонується довгострокова: три роки і більше.

Протягом літа "Укрзалізниця" (УЗ) через систему "Prozzoro.Продажі" передасть в довгострокову оренду 41,5 тис. кв. м площ 24 вокзалів. Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Іван Юрик.

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Від цієї оренди компанія планує отримувати на місяць не менше 8,4 млн грн, а на рік — понад 100 млн грн. "Більшість цих площ нам уже роками не приносили прибутку. До сих пір максимальний обсяг орендних площ на всіх вокзалах становив трохи більше 9,5 тис. кв. м", — пояснив Юрик.

"Багато площі вокзалів простоювали, не використовувалися залізничниками і клієнтами. Ми проаналізували кожний куточок вокзалу і привели в порядок всі приміщення, які можуть бути віддані й цікаві орендарям", — сказав директор філії УЗ "Вокзальна компанія" Володимир Коваль.

До кінця літа УЗ планує передати в оренду комерційні площі таких вокзалів:

Козятин;

Запоріжжя-1;

Дніпро-Головний;

Хмельницький;

Суми;

Біла Церква;

Полтава;

Тернопіль;

Рівне;

Фастів;

Вінниця;

Т. Шевченка;

Чоп;

Ужгород;

Чернівці;

Коломия;

Івано-Франківськ;

Одеса-Головна;

Миколаїв;

Львів;

Жмеринка;

Херсон;

Київ-Пасажирський;

Харків.

Термін оренди — три роки і більше.

"У довгостроковій перспективі — підготувати 11 вокзалів у концесію", — додав Юрик.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на червень 11 додаткових поїздів, які ходитимуть до Чорного й Азовського морів.

УЗ відкрила продаж квитків на перші міжнародні потяги. Склади курсуватимуть до Угорщини та Австрії.