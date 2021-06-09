"Укрзалізниця" передасть в оренду комерційні площі 24 вокзалів: список
Оренда пропонується довгострокова: три роки і більше.
Протягом літа "Укрзалізниця" (УЗ) через систему "Prozzoro.Продажі" передасть в довгострокову оренду 41,5 тис. кв. м площ 24 вокзалів. Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Іван Юрик.
Від цієї оренди компанія планує отримувати на місяць не менше 8,4 млн грн, а на рік — понад 100 млн грн. "Більшість цих площ нам уже роками не приносили прибутку. До сих пір максимальний обсяг орендних площ на всіх вокзалах становив трохи більше 9,5 тис. кв. м", — пояснив Юрик.
"Багато площі вокзалів простоювали, не використовувалися залізничниками і клієнтами. Ми проаналізували кожний куточок вокзалу і привели в порядок всі приміщення, які можуть бути віддані й цікаві орендарям", — сказав директор філії УЗ "Вокзальна компанія" Володимир Коваль.
До кінця літа УЗ планує передати в оренду комерційні площі таких вокзалів:
- Козятин;
- Запоріжжя-1;
- Дніпро-Головний;
- Хмельницький;
- Суми;
- Біла Церква;
- Полтава;
- Тернопіль;
- Рівне;
- Фастів;
- Вінниця;
- Т. Шевченка;
- Чоп;
- Ужгород;
- Чернівці;
- Коломия;
- Івано-Франківськ;
- Одеса-Головна;
- Миколаїв;
- Львів;
- Жмеринка;
- Херсон;
- Київ-Пасажирський;
- Харків.
Термін оренди — три роки і більше.
"У довгостроковій перспективі — підготувати 11 вокзалів у концесію", — додав Юрик.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на червень 11 додаткових поїздів, які ходитимуть до Чорного й Азовського морів.
УЗ відкрила продаж квитків на перші міжнародні потяги. Склади курсуватимуть до Угорщини та Австрії.