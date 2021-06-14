"К детенизации не приведет": нардеп Гетманцев о том, почему в Украине не снижают налоги

Результат снижения налогов в 2016 году привел к тому, что дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составлял 200 млрд.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что снижение налогов в Украине не приведет к выходу из тени. Об этом он рассказал в интервью для Телеграфа.

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Сверхпопулярный в соцсетях тезис о том, что все выйдут из тени, если снизим налоги не совсем корректный.

"В 2016 году был уменьшен единый социальный взнос в два раза, он был больше 40% и были разные ставки, а стала единая — в 22%. Это привело к тому, что мы недополучили 4,8% от ВВП. Псевдоэксперты, ратовавшие за это гениальное решение, говорили, что надо уменьшить и НДФЛ, и ЕСВ и зарплаты выйдут из тени, их станет больше и мы за счет этого не только покроем недополучения в Пенсионный фонд. А в результате такого решения бюджет потерял 4,8% ВВП, а получил от НДФЛ 1,4%", — привел пример нардеп.

Из-за этого страна получила дефицит Пенсионного фонда в 2020 году в размере 200 млрд гривен, но самое главное, как утверждает нардеп, то, что за это никто не ответил. Хотя у каждой ошибки есть своя фамилия.

Также он добавил, что правительство не повышает налоги, это манипуляции олигархов. В стране принимаются решения, которые покажут эффект через 5-7 лет.

Напомним, Фокус разбирался, почему повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост налогов и штрафов. Ранее Рада приняла законопроект о налоге на техногигантов.