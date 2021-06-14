"До детінізації не приведе": нардеп Гетманцев про те, чому в Україні не знижують податки

Результат зниження податків у 2016 році привів до того, що дефіцит Пенсійного фонду у 2020 році становив 200 млрд.

Глава парламентського комітету з питань фінансів і податкової політики, нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що зниження податків в Україні не призведе до виходу з тіні. Про це він розповів в інтерв'ю для Телеграфа.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Надпопулярна ув соцмережах теза про те, що всі вийдуть з тіні, якщо знизимо податки, не зовсім коректна.

"У 2016 році був зменшений єдиний соціальний внесок удвічі, він був більше 40% і були різні ставки, а стала єдина — 22%. Це призвело до того, що ми недоотримали 4,8% від ВВП. Псевдоексперти, які ратували за це геніальне рішення, говорили, що треба зменшити і ПДФО, і ЄСВ і зарплати вийдуть із тіні, їх стане більше і ми за рахунок цього не тільки покриємо недоотримання до Пенсійного фонду. А в результаті такого рішення бюджет втратив 4,8% ВВП, а отримав від ПДФО 1,4%", — навів приклад нардеп.

Через це країна отримала дефіцит Пенсійного фонду у 2020 році розміром 200 млрд гривень, але найголовніше, як стверджує нардеп, те, що за це ніхто не відповів. Хоча у кожної помилки є своє прізвище.

Також він додав, що уряд не підвищує податки, це маніпуляції олігархів. В країні приймаються рішення, які покажуть ефект через 5-7 років.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чому підвищення прожиткового мінімуму спричинить за собою зростання податків і штрафів. Раніше Рада прийняла законопроект про податок на техногігантів.