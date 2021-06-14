Украина готова подать на "Газпром" в суд за запрет транзита газа из Азии, – Витренко

Российский "Газпром" уже 15 лет запрещает транзит по своим трубам газа из Средней Азии в Украину.

Украина может подать иск против российского "Газпрома", если он откажется содействовать транспортировке газа из Средней Азии через газотранспортную систему Украины. Об этом сказал глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью газете Financial Times.

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По его словам, "Нафтогаз" готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по трубам "Газпрома". На согласование могут уйти месяцы, отметил Витренко.

Если российский монополист откажет, то следующим шагом будет жалоба в антимонопольные органы ЕС и подача иска в международный арбитраж. Витренко сказал, что судебные разбирательства могут затянуться на годы

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", – добавил он.

"Газпром" уже 15 лет запрещает транзит по своим трубам газа из Азии в Украину.

Ранее Витренко говорил, что "Нафтогаз" рассмотрит возможности инициирования новых арбитражных разбирательств против "Газпрома", что позволяет действующий контракт по транзиту газа.

Напомним, в апреле Юрий Витренко рассказал, что "Нафтогаз" будет прикладывать усилия, чтобы "Газпром" не злоупотреблял монопольным положением экспортера газа с территории России. "Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", — говорит он. По его словам, речь идет о монопольном положении "Газпрома" как экспортера газа с российской территории, что не дает покупать газ у независимых поставщиков из России.

В конце 2019 года Украина и Россия подписали транзитный контракт, срок договора составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года. Договор предусматривает отказ от прежних исков к "Газпрому", но не запрещает новых.