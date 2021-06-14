Україна готова подати на "Газпром" до суду за заборону транзиту газу з Азії, — Вітренко

Російський "Газпром" вже 15 років забороняє транзит по своїх трубах газу із Середньої Азії в Україну.

Україна може подати позов проти російського "Газпрому", якщо він відмовиться сприяти транспортуванню газу з Середньої Азії через газотранспортну систему України. Про це сказав глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю газеті Financial Times.

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За його словами, "Нафтогаз" готує офіційні запити для отримання дозволу на транзит газу з Середньої Азії по трубах "Газпрому". На узгодження можуть піти місяці, зазначив Вітренко.

Якщо російський монополіст відмовить, то наступним кроком буде скарга в антимонопольні органи ЄС і подача позову в міжнародний арбітраж. Вітренко сказав, що судові розгляди можуть затягнутися на роки

"Йдеться про десятки мільярдів кубічних метрів. Тільки газ із Середньої Азії може заповнити всю українську систему транзиту газу", — додав він.

"Газпром" вже 15 років забороняє транзит по своїх трубах газу з Азії в Україну.

Раніше Вітренко говорив, що "Нафтогаз" розгляне можливість ініціювання нових арбітражних розглядів проти "Газпрому", що дозволяє чинний контракт по транзиту газу.

Нагадаємо, у квітні Юрій Вітренко розповів, що "Нафтогаз" буде прикладати зусилля, щоб "Газпром" не зловживав монопольним становищем експортера газу з території Росії. "Максимальний тиск, що може здійснювати "Нафтогаз" на "Газпром", використовуючи всі юридичні можливості, зрозуміло, що це буде зроблено", — говорить він. За його словами, йдеться про монопольне становище "Газпрому" як експортера газу з російської території, що не дає купувати газ у незалежних постачальників з Росії.

В кінці 2019 року Україна і Росія підписали транзитний контракт, термін договору становить 5 років з можливістю пролонгації до 2034 року. Договір передбачає відмову від колишніх позовів до "Газпрому", але не забороняє нових.