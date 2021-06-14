Минэкономики определило 5 кластеров для развития экономики Украины

Цель кластеризации, по словам министра, состоит в том, чтобы найти точки экономического роста "в условиях существующих ресурсов".

Для развития экономики страны Министерство экономики выделило пять кластеров. Об этом сказал первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

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Кластеры развития экономики Украины:

технологическое производство,

энергетическая безопасность и декарбонизация,

безопасность жизни,

город мастеров,

транспорт и инфраструктура.

"Мы вернулись к межотраслевым балансам для того, чтобы понять, где нам найти точки роста, и для того, чтобы эффективно использовать существующие ресурсы", – сказал он.

Больше ничего об этих кластерах Любченко не сказал. Но отметим, что понятие "кластер" имеет разные значения в экономике и различную смысловую нагрузку. Кластеры варьируют от небольших сетей малых и средних предприятий в ограниченных географических зонах до мега-кластеров, которые составляют значительную часть экономики.

Судя по названиям, которые привел Любченко, в Минэкономики опирались на определение кластера как сети поставщиков, производителей, потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов, взаимосвязанных в процессе создания дополнительной стоимости.

Отметим, что Министерством экономики еще в сентябре 2008 года разработало Концепцию создания кластеров в Украине, которая так и осталась на бумаге.

Сообщалось, что целью этой Концепции является определение общих принципов создания, функционирования и развития кластеров как "производственных структур новой формации", в отличие от ассоциаций, корпораций, консорциумов, концернов. Существенная отличительная черта кластера – принцип территориальной локализации, объединение в комплекс процессов кооперации и конкуренции и связывание одной цепочкой субъектов хозяйствования разных отраслей. Также говорилось, что неотъемлемой частью кластерного производства является его инновационность, постоянное совершенствование выпускаемой продукции.

Напомним, в мае Министерство экономики составило новый макропрогноз, который направлен в различные органы власти, на нем будет также строиться трехлетняя бюджетная декларация. В прогнозе ухудшены ожидания роста реального ВВП в 2021 году: с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Уровень теневой экономики в Украине в январе – сентябре 2020 года составил 31% ВВП. Это на 3 процентных пункта (п.п.) больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводятся в аналитической записке Минэкономики.