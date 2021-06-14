Мінекономіки визначило 5 кластерів для розвитку економіки України

Мета кластеризації, за словами міністра, полягає в тому, щоб знайти точки економічного зростання "в умовах наявних ресурсів".

Для розвитку економіки країни Міністерство економіки виділило п'ять кластерів. Про це сказав перший віцепрем'єр — міністр економіки Олексій Любченко під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Кластери розвитку економіки України:

технологічне виробництво;

енергетична безпека та декарбонізація;

безпека життя;

місто майстрів;

транспорт та інфраструктура.

"Ми повернулися до міжгалузевих балансів для того, щоб зрозуміти, де нам знайти точки зростання, і для того, щоб ефективно використовувати наявні ресурси", — сказав він.

Більше нічого про ці кластери Любченко не сказав. Але зазначимо, що поняття "кластер" має різні значення в економіці та різне смислове навантаження. Кластери варіюють від невеликих мереж малих і середніх підприємств в обмежених географічних зонах до мегакластерів, які складають значну частину економіки.

Судячи з назв, які навів Любченко, в Мінекономіки спиралися на визначення кластера як мережі постачальників, виробників, споживачів, елементів промислової інфраструктури, дослідницьких інститутів, взаємозалежних у процесі створення додаткової вартості.

Зазначимо, що Міністерство економіки ще у вересні 2008 року розробило Концепцію створення кластерів в Україні, яка так і залишилася на папері.

Повідомлялося, що метою цієї Концепції є визначення загальних принципів створення, функціонування та розвитку кластерів як "виробничих структур нової формації", на відміну від асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів. Істотна характерна риса кластера — принцип територіальної локалізації, об'єднання в комплекс процесів кооперації та конкуренції і зв'язування одним ланцюжком суб'єктів господарювання різних галузей. Також йшлося про те, що невід'ємною частиною кластерного виробництва є його інноваційність, постійне вдосконалення продукції, що випускається.

Нагадаємо, в травні Міністерство економіки склало новий макропрогноз, який спрямований в різні органи влади, на ньому буде також будуватися трирічна бюджетна декларація. У прогнозі погіршене очікування зростання реального ВВП в 2021 році: з 4,6% до 4,1%, а в 2022-му — з 4,3% до 3,8%.

Рівень тіньової економіки в Україні в січні — вересні 2020 року склав 31% ВВП. Це на 3 процентні пункти (п. п.) більше порівняно з показником за аналогічний період 2019 року. Такі дані наводяться в аналітичній записці Мінекономіки.