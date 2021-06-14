О восстановлении экономики говорить пока рано, – Минэкономики

Ожидается, что экономика страны выйдет на положительный тренд в четвертом квартале текущего года.

В апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение. Но такое улучшение в основном пока связано с эффектом низкой базы сравнения прошлого года. Поэтому количественные данные апреля пока только подтверждают тот факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина.

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"Мы пока не можем говорить о посткризисном оздоровлении экономики. На это требуется больше времени", – говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как результат, эксперты министерства оценивают сокращение объемов ВВП в апреле на уровне 0,2% (падение на 2,0% в первом квартале 2021 года и на 4,9% – за 4 мес. 2020 года).

В январе – апреле положительные результаты продемонстрировали:

внутренняя торговля – как за счет активного развития розничного сегмента рынка в условиях продолжения стимулирование потребительского спроса, так и оптового товарооборота на фоне улучшения спроса со стороны реального сектора экономики;

промышленность – как за счет благоприятной конъюнктуры на внешних сырьевых рынках, так и постепенного восстановление спроса со стороны основных потребителей, которые приспособились к новым условиям функционирования.

Другие ключевые виды экономической деятельности также продемонстрировали улучшение результатов в апреле, однако по итогам четырех месяцев они все еще остаются в отрицательной зоне:

транспорт – из-за того, что в регионах "красной" зоны действовали ограничения на работу всего общественного транспорта и продолжали действовать внешние ограничения на пассажирские авиаперевозки. Также продолжалось сокращение объемов грузовых перевозок на фоне низкого спроса со стороны сельского хозяйства и были меньше объемы транзита газа;

строительство – из-за низкой ликвидности частного сектора и увеличения затратности выполнения строительных работ на фоне подорожания материалов.

В сельском хозяйстве в апреле ситуация была сложной. На отрасль продолжает давить получение в прошлом году низкого урожая, что привело к подорожанию кормовой базы, а также высокая конкуренция на внутреннем рынке с иностранными производителями молочной продукции.

В Минэкономики ожидают, что экономика страны выйдет на положительный тренд в четвертом квартале текущего года.

Напомним, для развития экономики страны Министерство экономики выделило пять кластеров: технологическое производство, энергетическая безопасность и декарбонизация, безопасность жизни, город мастеров, транспорт и инфраструктура.

В мае Министерство экономики составило новый макропрогноз, который направлен в различные органы власти, на нем будет также строиться трехлетняя бюджетная декларация. В прогнозе ухудшены ожидания роста реального ВВП в 2021 году: с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.