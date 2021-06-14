Про відновлення економіки говорити поки рано, — Мінекономіки

Очікується, що економіка країни вийде на позитивний тренд у четвертому кварталі поточного року.

У квітні більшість основних видів економічної діяльності продемонстрували істотне поліпшення. Але таке поліпшення здебільшого поки пов'язане з ефектом низької бази порівняння минулого року. Тому кількісні дані квітня поки тільки підтверджують той факт, що бізнес успішно адаптувався до роботи в умовах карантину.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми поки не можемо говорити про посткризове оздоровлення економіки. На це потрібно більше часу", — йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як результат, експерти міністерства оцінюють скорочення обсягів ВВП в квітні на рівні 0,2% (падіння на 2,0% у першому кварталі 2021 року і на 4,9% — за 4 міс. 2020 року).

У січні — квітні позитивні результати продемонстрували:

внутрішня торгівля — як за рахунок активного розвитку роздрібного сегменту ринку в умовах продовження стимулювання споживчого попиту, так і оптового товарообігу на тлі поліпшення попиту з боку реального сектору економіки;

промисловість — як за рахунок сприятливої кон'юнктури на зовнішніх сировинних ринках, так і поступового відновлення попиту з боку основних споживачів, які пристосувалися до нових умов функціонування.

Інші ключові види економічної діяльності також продемонстрували поліпшення результатів у квітні, проте за підсумками чотирьох місяців вони все ще залишаються в негативній зоні:

транспорт — через те, що в регіонах "червоної" зони діяли обмеження на роботу всього громадського транспорту і продовжували діяти зовнішні обмеження на пасажирські авіаперевезення. Також тривало скорочення обсягів вантажних перевезень на тлі низького попиту з боку сільського господарства та були менші обсяги транзиту газу;

будівництво — через низьку ліквідність приватного сектору та збільшення витратності здійснення будівельних робіт на фоні подорожчання матеріалів.

У сільському господарстві в квітні ситуація була складною. На галузь продовжує тиснути отримання в минулому році низького врожаю, що призвело до подорожчання кормової бази, а також висока конкуренція на внутрішньому ринку з іноземними виробниками молочної продукції.

У Мінекономіки очікують, що економіка країни вийде на позитивний тренд у четвертому кварталі поточного року.

Нагадаємо, для розвитку економіки країни Міністерство економіки виділило п'ять кластерів: технологічне виробництво, енергетична безпека та декарбонізація, безпека життя, місто майстрів, транспорт та інфраструктура.

У травні Міністерство економіки склало новий макропрогноз, який спрямований в різні органи влади, на ньому буде також будуватися трирічна бюджетна декларація. У прогнозі погіршене очікування зростання реального ВВП в 2021 році: з 4,6% до 4,1%, а у 2022-му — з 4,3% до 3,8%.