На любой случай. Как не переплатить по кредитной карте и при этом всегда быть при деньгах

Для чего нужна кредитная карта, как ее оформить и не переплачивать банку лишнего за пользование заемными деньгами.

Кредитная карта может стать хорошей альтернативой кредиту наличными. Особенно когда нужна небольшая сумма от зарплаты до зарплаты на текущие нужды, но предстоящие затраты не вписываются в семейный бюджет. Например, нужно обновить ремонт в ванной, купить новую стиральную машинку вместо поломанной или близкий друг пригласил на день рождения и хочется порадовать его классным подарком. Выручит карта с лимитом: оформить ее можно за день, а если погасить задолженность как можно скорее, то переплат не будет.

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Как правильно пользоваться кредитной картой

Успеть за 60 дней

Кредитки есть в арсенале продуктов практически всех банков. Это, в частности, Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль и другие. Причем в последние месяцы условия по таким картам в худшую сторону не меняются, они плюс-минус одинаковые у большинства банков и отличаются деталями.

В условиях кредитной карты важны такие параметры как ставка, ежемесячная комиссия, абонплата и грейс-период. Все эти данные есть в договоре, который клиент должен изучить перед подписанием

Самая приятная новость в том, что за последний год банки увеличили кредитные лимиты по картам. Если раньше в долг по кредитке можно было взять максимум 100–150 тыс. грн, то сейчас лимит достигает 250–300 тыс., а у некоторых банков — даже 400–450 тыс. грн.

Второй важный параметр кредитной карты — льготный, или, как его называют, грейс-период. Это срок, в течение которого владелец карты может погасить кредитную задолженность без процентов. И хотя плата за пользование средствами в течение этого времени все же есть, она чисто символическая, в пределах 0,01–0,00001% годовых.

Длительность льготного периода в среднем составляет 50–60 дней. Но есть тенденция к ее увеличению. Отдельные банки дают до 90–100 дней на "бесплатный" возврат денег, то есть, по сути, клиент получает беспроцентную рассрочку на два-три месяца.

"Ощадбанк предлагает акцию, в рамках которой грейс-период составляет до 92 дней на определенные категории покупок", — рассказывает Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.

Если не успеть

По истечении грейс-периода банк на остаток задолженности по карте начисляет проценты. Ставки солидные. Минимальная — 27–30% годовых, максимальная — 55–60%. То есть реальное удорожание покупки за счет кредитных средств в течение 10 месяцев (два месяца списываем на грейс-период) в зависимости от ставки составит 13–30%. Немало, конечно, но все равно не так болезненно, как удорожание по наличным кредитам, достигающее 60–90%.

Иногда банки пускают пыль в глаза и огромным шрифтом в договоре пишут, что ставка даже по истечении льготного периода — 0,01% годовых. Но рядом есть приписка мелкими буквами, что дополнительно присутствует ежемесячная комиссия, которая начисляется не на остаток задолженности, а на первоначальную сумму лимита, который клиент взял в долг по карте. Ее размер, как правило, 3–4%. Такой вариант условий гораздо менее выгодный, потому что за счет ежемесячной комиссии реальная процентная ставка взлетает до 100–120% годовых.

[ + – ] Как оформить кредитную карту - инфографика Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Более того, порой банки берут комиссию и во время льготного периода. Обычно это фиксированная сумма 200–300 грн в месяц, замаскированная под абонплату за обслуживание кредитного лимита. Поэтому нужно внимательно читать условия обслуживания кредитных карт до заключения договора с банком.

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Чтобы не "влететь" на приличные проценты по кредитке, лучше гасить задолженность как можно быстрее. Но если уложиться в грейс-период не получается, придется ежемесячно возвращать банку определенную сумму долга. Обычно она составляет 5–7% использованного лимита. То есть если клиент взял по кредитке 50 тыс. грн, ему по истечении льготного периода нужно каждый месяц отдавать 2,5–3,5 тыс. грн. И это без учета процентов.

Впрочем, в течение последнего года некоторые финучреждения пошли навстречу клиентам и сделали для них каникулы по погашению задолженности по кредиткам. От обязательств это все равно не избавляет, так как долг рано или поздно придется вернуть, но, учитывая сложную ситуацию с коронакризисом, это приятная возможность.

"В период карантина с мая 2020 года по апрель 2021 года мы отменили необходимость внесения регулярного платежа по кредитным картам в части погашения тела кредита. Заемщику можно было вносить только проценты, начисленные за предыдущий месяц. Это значительно уменьшило долговую нагрузку на клиентов банка", — рассказывает Олег Кляпко, заместитель директора департамента розничного бизнеса Укр­газбанка.

Выгодные кредитные карты. Когда шопинг — в радость

Деньги с кредитной карты лучше тратить на покупки (оплату через терминал), потому что в таком случае пользоваться средствами можно без комиссии. Расплачиваться картой в торговых сетях, в парикмахерских, ресторанах и кафе, заправлять автомобиль. Не будет комиссии и в том случае, если владелец кредитки рассчитывается картой в интернете, устраивая шопинг где-то на Amazon или Aliexpress.

А вот снимать наличные не так выгодно. Комиссия за обналичивание кредитных средств составляет 4–5% от суммы. Это значит, что за каждые 1000 грн придется подарить банку 40–50 грн.

Для большого лимита клиенту необходимо предоставить не только паспорт и ИНН, но и документ, подтверждающий официальный доход начальник отдела по работе с физлицами ГУ розничного бизнеса Правэкс-Банка Олег Заяц

Изредка комиссии за снятие наличных нет, но банк все равно возьмет свое — например, установив повышенную ставку. И если при оплате картой в магазине она, скажем, составит 30% годовых, то для операций по выдаче банкнот — 40%.

Если уж очень нужны "живые" деньги, можно перебросить с кредитки необходимую сумму на дебетовую карту, и уже с нее снять кеш. Конечно, полностью избавиться от комиссии не получится, будет около 1% за операцию по переводу и еще 1,5–2% — за обналичивание, но это все равно выгоднее, чем снимать средства с кредитки.

Как оформить кредитную карту и много ли дадут?

Процедура оформления кредитной карты проста. Особенно сейчас, когда большинство процессов банки перевели в онлайн. За выпуск карт плата не взымается, но может быть ежемесячная абонплата — 100–150 грн.

"Самый удобный и быстрый способ оформления — подать заявку через чат-бот и дистанционно получить решение по кредитной заявке. Там же можно заказать доставку карты в отделение. Клиенту необходимо будет обратиться в офис банка, чтобы забрать уже готовую именную карту с кредитным лимитом", — объясняет Владимир Москаленко.

Клиент должен предоставить набор документов. Для получения минимального кредитного лимита 5–20 тыс. грн достаточно паспорта и идентификационного кода. Также потребуется подтвердить трудоустройство — банк хочет быть уверен в том, что у клиента есть хоть какие-то доходы, которыми он сможет погашать заем.

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Если же замахнуться на кредитку с лимитом, превышающим 50 тыс. грн, то условия жестче.

"Клиенту необходимо будет предоставить не только паспорт и идентификационный код, но и документ, подтверждающий наличие официального дохода", — уточняет Олег Заяц, начальник отдела по работе с физическими лицами Главного управления розничного бизнеса Правэкс-Банка. Потребуется справка о доходах за три, а то и за шесть предыдущих месяцев. При этом нужно, чтобы официальный заработок хотя бы на 50% покрывал желаемый кредитный лимит.

Если заявленного дохода недостаточно, финучреждение может попросить заемщика предоставить документы на имущество (квартиру или авто) или разместить у него депозит, сумма которого перекроет размер кредитного лимита. Все это будет своеобразной подстраховкой на тот случай, если клиент не сможет вернуть кредит.

Кредитный лимит и кредитная история. Репутация имеет значение

Чтобы получить кредитный лимит, необходимо иметь положительную кредитную историю и не набирать пачками займы в других банках. Невозврат даже крошечного кредита на какой-нибудь чайник или фен десять лет назад может полностью закрыть доступ к оформлению свежей кредитной карты.

"Важен высокий рейтинг по бюро кредитных историй и необходима низкая кредитная нагрузка по кредитам в других банках. Заемщик должен понимать, что наличие кредитного лимита по картам, рассрочек и других потребительских займов уменьшает прогнозный рассчитанный кредитный лимит на 10–15% суммы всех обязательств в других банках", — объясняет Олег Кляпко.

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Если клиент новый и с доходами у него сложности, банк может отказать в крупном кредите. Что делать в таком случае? Зарабатывать себе репутацию и постепенно повышать лимит по карте. При условии активных операций и постоянных оборотов по счету финучреждение через какое-то время согласится увеличить лимит.

"Выбрал банк, чтобы оформить кредитку. Но так как я там никогда не обслуживался, в том лимите, который я хотел, мне отказали. Дали всего 10 тыс. грн. Тем не менее я перевел часть платежей на счет в этом банке, открыл депозит, и спустя два месяца лимит подняли до 50 тыс. грн, что меня устроило", — рассказывает Сергей Настенко, программист из Киева.

Выплаты по кредитной карте: точно и вовремя

За нарушение сроков возврата задолженности по кредитной карте предусмотрены санкции. Самая распространенная мера — пеня на сумму неплатежа, которая будет "капать" каждый день. Ее размер, как правило, равен двум учетным ставкам НБУ. Напомним, что с 16 апреля она составляет 7,5%. То есть пеня будет 15% в день.

Порой банки за просрочку увеличивают процентную ставку. Если она была, скажем, 35% годовых, то на просроченную сумму кредитор начислит уже 50% годовых. Кроме того, дополнительно банк может разово оштрафовать клиента. Сумма вряд ли будет меньше 100 грн, но и не превысит 500 грн.

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Самым злостным неплательщикам банк может заблокировать карту или снизить кредитный лимит вплоть до обнуления.

"Банк имеет право снижать кредитный лимит или закрывать его в случае ухудшения платежеспособности клиента, нарушения клиентом сроков выполнения обязательств", — объясняет Владимир Москаленко.

Для разблокирования замороженного карточного счета потребуется погасить всю задолженность и уплатить штрафы. Вдобавок в качестве наказания банк может оштрафовать клиента дополнительно на пару тысяч гривен. Ну а для того, чтобы снова поднять кредитный лимит, придется вернуть доверие банка: вовремя и в полном объеме вносить платежи по кредитке, доказать финансовую состоятельность. Подтвердить это придется или справкой о доходах, или приличной суммой на депозите.