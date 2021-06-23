На будь-який випадок. Як не переплатити за допомогою кредитної картки і при цьому завжди бути при грошах

Для чого потрібна кредитна карта, як її оформити і не переплачувати банку зайвого за користування позиченими грошима.

Кредитна карта може стати хорошою альтернативою кредиту готівкою. Особливо коли потрібна невелика сума від зарплати до зарплати на поточні потреби, але майбутні витрати не вписуються в сімейний бюджет. Наприклад, потрібно оновити ремонт у ванній, купити нову пральну машинку замість поламаної або близький друг запросив на день народження і хочеться порадувати його класним подарунком. Виручить карта з лімітом: оформити її можна за день, а якщо погасити заборгованість якомога швидше, то переплат не буде.

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Як правильно користуватися кредитною карткою

Встигнути за 60 днів

Кредитки є в арсеналі продуктів практично всіх банків. Це, зокрема, Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль та інші. До того ж в останні місяці умови по таких картах в гіршу сторону не змінюються, вони плюс-мінус однакові у більшості банків і відрізняються деталями.

В умовах кредитної картки важливі такі параметри як ставка, щомісячна комісія, абонплата і грейс-період. Всі ці дані є в договорі, який клієнт повинен вивчити перед підписанням

Найприємніша новина у тому, що за останній рік банки збільшили кредитні ліміти по картах. Якщо раніше в борг по кредитці можна було взяти максимум 100-150 тис. грн, то зараз ліміт досягає 250-300 тис., а у деяких банків — навіть 400-450 тис. грн.

Другий важливий параметр кредитної картки — пільговий, або, як його називають, грейс-період. Це термін, протягом якого власник картки може погасити кредитну заборгованість без відсотків. І хоча плата за користування коштами протягом цього часу все ж є, вона чисто символічна, в межах 0,01-0,00001% річних.

Тривалість пільгового періоду в середньому становить 50-60 днів. Але є тенденція до її збільшення. Окремі банки дають до 90-100 днів на "безкоштовне" повернення грошей, тобто, по суті, клієнт отримує безпроцентну розстрочку на два-три місяці.

"Ощадбанк пропонує акцію, у межах якої грейс-період становить до 92 днів на певні категорії покупок", — розповідає Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних коштів Ощадбанку.

Якщо не встигнути

Після закінчення грейс-періоду банк на залишок заборгованості по карті нараховує відсотки. Ставки солідні. Мінімальна — 27-30% річних, максимальна — 55-60%. Тобто реальне подорожчання покупки за рахунок кредитних коштів протягом 10 місяців (два місяці списуємо на грейс-період) залежно від ставки складе 13-30%. Чимало, звичайно, але все одно не так болісно, як подорожчання за готівковими кредитами, що досягає 60-90%.

Іноді банки пускають пил в очі і величезним шрифтом в договорі пишуть, що ставка навіть після закінчення пільгового періоду — 0,01% річних. Але поруч є приписка дрібними буквами, що додатково присутня щомісячна комісія, яка нараховується не на залишок заборгованості, а на початкову суму ліміту, який клієнт взяв у борг по карті. Її розмір, як правило, 3-4%. Такий варіант умов набагато менш вигідний, тому що за рахунок щомісячної комісії реальна відсоткова ставка злітає до 100-120% річних.

[ + – ] Як оформити кредитну карту — інфографіка Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Більше того, часом банки беруть комісію і під час пільгового періоду. Зазвичай це фіксована сума 200-300 грн на місяць, замаскована під абонплату за обслуговування кредитного ліміту. Тому потрібно уважно читати умови обслуговування кредитних карт до укладення договору з банком.

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Щоб не "влетіти" на пристойні відсотки по кредитці, краще гасити заборгованість якнайшвидше. Але якщо вкластися в грейс-період не виходить, доведеться щомісяця повертати банку певну суму боргу. Зазвичай вона становить 5-7% використаного ліміту. Тобто якщо клієнт взяв по кредитці 50 тис. грн, йому після закінчення пільгового періоду потрібно кожен місяць віддавати 2,5-3,5 тис. грн. І це без урахування відсотків.

Втім, протягом останнього року деякі фінустанови пішли назустріч клієнтам і зробили для них канікули з погашення заборгованості по кредитках. Від зобовʼязань це все одно не рятує, оскільки борг рано чи пізно доведеться повернути, але, з огляду на складну ситуацію з коронакризою, це приємна можливість.

"У період карантину з травня 2020 року по квітень 2021 роки ми скасували необхідність внесення регулярного платежу по кредитних картах в частині погашення тіла кредиту. Позичальнику можна було вносити лише відсотки, нараховані за попередній місяць. Це значно зменшило боргове навантаження на клієнтів банку", — розповідає Олег Кляпко, заступник директора департаменту роздрібного бізнесу Укргазбанку.

Вигідні кредитні карти. Коли шопінг — в радість

Гроші з кредитної картки краще витрачати на покупки (оплату через термінал), тому що в такому випадку користуватися засобами можна без комісії. Розплачуватися картою в торгових мережах, в перукарнях, ресторанах і кафе, заправляти автомобіль. Не буде комісії і в тому випадку, якщо власник кредитки розраховується карткою в інтернеті, влаштовуючи шопінг десь на Amazon або Aliexpress.

А от знімати готівку не так вигідно. Комісія за переведення в готівку кредитних коштів становить 4-5% від суми. Це означає, що за кожні 1000 грн доведеться подарувати банку 40-50 грн.

Для великого ліміту клієнту необхідно надати не тільки паспорт та ІПН, а й документ, що підтверджує офіційний дохід начальник відділу по роботі з фізособами ГУ роздрібного бізнесу Правекс-Банку Олег Заєць

Зрідка комісії за зняття готівки немає, але банк все одно візьме своє — наприклад, встановивши підвищену ставку. І якщо при оплаті картою в магазині вона, скажімо, складе 30% річних, то для операцій з видачі банкнот — 40%.

Якщо вже дуже потрібні "живі" гроші, можна перекинути з кредитки необхідну суму на дебетову карту, і вже з неї зняти кеш. Звичайно, повністю позбутися від комісії не вийде, буде близько 1% за операцію з переведення і ще 1,5-2% — за переведення в готівку, але це все одно вигідніше, ніж знімати кошти з кредитки.

Як оформити кредитну карту і чи багато дадуть?

Процедура оформлення кредитної картки проста. Особливо зараз, коли більшість процесів банки перевели в онлайн. За випуск карт плата не стягується, але може бути щомісячна абонплата — 100-150 грн.

"Найзручніший і найшвидший спосіб оформлення — подати заявку через чат-бот і дистанційно отримати рішення по кредитній заявці. Там же можна замовити доставку карти у відділення. Клієнту необхідно буде звернутися в офіс банку, щоб забрати вже готову іменну картку з кредитним лімітом", — пояснює Володимир Москаленко.

Клієнт повинен надати набір документів. Для отримання мінімального кредитного ліміту 5-20 тис. грн достатньо паспорту та ідентифікаційного коду. Також буде потрібно підтвердити працевлаштування — банк хоче бути впевнений в тому, що у клієнта є хоч якісь доходи, якими він зможе погашати позику.

[ + – ] ЯК ВИГІДНО. Кредитка створена для оплати покупок в офлайн і онлайн-магазинах. В такому випадку комісій немає, а при знятті в банкоматі — до 5% Фото: Getty Images

Якщо ж замахнутися на кредитку з лімітом, що перевищує 50 тис. грн, то умови жорсткіші.

"Клієнтові необхідно буде надати не тільки паспорт та ідентифікаційний код, а й документ, що підтверджує наявність офіційного доходу", — уточнює Олег Заєць, начальник відділу по роботі з фізичними особами Головного управління роздрібного бізнесу Правекс-Банку. Знадобиться довідка про доходи за три, а то і за шість попередніх місяців. При цьому потрібно, щоб офіційний заробіток хоча б на 50% покривав бажаний кредитний ліміт.

Якщо заявленого доходу недостатньо, фінустанова може попросити позичальника надати документи на майно (квартиру або авто) або розмістити у нього депозит, сума якого перекриє розмір кредитного ліміту. Все це буде своєрідним підстраховуванням на той випадок, якщо клієнт не зможе повернути кредит.

Кредитний ліміт і кредитна історія. Репутація має значення

Щоб отримати кредитний ліміт, необхідно мати позитивну кредитну історію і не набирати пачками позики в інших банках. Неповернення навіть крихітного кредиту на якийсь чайник або фен десять років тому може повністю закрити доступ до оформлення свіжої кредитної картки.

"Важливий високий рейтинг по бюро кредитних історій і необхідне низьке кредитне навантаження по кредитах в інших банках. Позичальник повинен розуміти, що наявність кредитного ліміту за картками, розстрочок та інших споживчих позик зменшує прогнозний розрахований кредитний ліміт на 10-15% суми всіх зобовʼязань в інших банках", — пояснює Олег Кляпко.

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Якщо клієнт новий і з доходами у нього складності, банк може відмовити у великому кредиті. Що робити в такому випадку? Заробляти собі репутацію і поступово підвищувати ліміт по карті. За умови активних операцій і постійних оборотів по рахунку фінустанова через якийсь час погодиться збільшити ліміт.

"Вибрав банк, щоб оформити кредитку. Але оскільки я там ніколи не обслуговувався, в тому ліміті, який я хотів, мені відмовили. Дали всього 10 тис. грн. Проте я перевів частину платежів на рахунок в цьому банку, відкрив депозит, і через два місяці ліміт підняли до 50 тис. грн, що мене влаштувало", — розповідає Сергій Настенко, програміст з Києва.

Виплати по кредитній карті: точно і вчасно

За порушення термінів повернення заборгованості по кредитній карті передбачені санкції. Найпоширеніший захід — пеня на суму неплатежу, яка буде "капати" кожен день. Її розмір, як правило, дорівнює двом обліковим ставкам НБУ. Нагадаємо, що з 16 квітня вона становить 7,5%. Тобто пеня буде 15% в день.

Часом банки за прострочення збільшують відсоткову ставку. Якщо вона була, скажімо, 35% річних, то на прострочену суму кредитор нарахує вже 50% річних. Крім того, додатково банк може разово оштрафувати клієнта. Сума навряд чи буде менше 100 грн, але і не перевищить 500 грн.

Найбільш злісним неплатникам банк може заблокувати карту або знизити кредитний ліміт аж до обнулення.

"Банк має право знижувати кредитний ліміт або закривати його у разі погіршення платоспроможності клієнта, порушення клієнтом термінів виконання зобовʼязань", — пояснює Володимир Москаленко.

Для розблокування замороженого карткового рахунку знадобиться погасити всю заборгованість і сплатити штрафи. До того ж, як покарання, банк може оштрафувати клієнта додатково на кілька тисяч гривень. Ну а для того, щоб знову підняти кредитний ліміт, доведеться повернути довіру банку: вчасно і в повному обсязі вносити платежі по кредитці, довести фінансову спроможність. Підтвердити це доведеться або довідкою про доходи, або пристойною сумою на депозиті.