"На 50% больше": "Нафтогаз" опубликовал новые цены на газ в июле для населения

Как сообщают в монополисте, повышение тарифов объясняется общей тенденций роста цен на газ как на украинском, так и на глобальном рынках.

НАК "Нафтогаз" для бытовых потребителей повысил месячный тариф до 11,94 грн за кубометр.

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Об этом говорится на официальном сайте монополиста.

Так, "Нафтогаз" установил на июль цену на газ в рамках тарифа "Месячный" для бытовых потребителей на уровне 11,94 грн/куб.

Стоит отметить, что она на 50% больше стоимости голубого топлива для бытовых потребителей в рамках годового тарифа "Фиксированный", который был установлен на отметке в 7,96 грн за один кубометр.

В НАК "Нафтогаз" заявили, что такое повышение обусловлено "общей тенденций роста как на украинском, так и на глобальном рынках".

"Подчеркиваем, подключение к тарифному плану "Месячный" происходит только по желанию клиента. По умолчанию все клиенты ГК "Нафтогаз Украины" обслуживаются по годовому тарифным планом "Фиксированный", — говорится в сообщении.

В компании также предупредили, что сейчас цена на газ на европейском рынке является одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и в июне она продолжает расти. Что касается расценок на голубое топливо в Украине, то они корригируются с показателями на европейских хабах, поскольку наша страна интегрирована в европейский газовый рынок с 2015 года.

Помимо этого, в монополисте объяснили, что стоимость для украинцев растет из-за действий РФ, которая искусственно ограничивает поставки топлива с целью создания давления для завершения строительства "Северного потока-2".

"Также на рост влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности, высокая стоимость на сжиженное природное топливо в азиатском регионе. Например, на конец мая цены на газ в Китае выросли на 11% к предыдущему месяцу и на 43% по сравнению с маем прошлого года. Поэтому высокие показатели в Китае и азиатском регионе в целом создают сильную конкуренцию среди поставщиков", — подытожили в пресс-службе.

Ранее Фокус рассказывал, какие тарифы на газ для украинцев будут действовать в июне. Для некоторых бытовых потребителей цена на газ будет колебаться до 13 гривен за один кубометр топлива.

Также Фокус сообщал, что в Украине газ для населения целый год будет продаваться по фиксированной цене. Кабмин поручил монополисту "Нафтогазу" обеспечить до конца марта процедуру оптовой продажи газа до конца апреля 2022 года по фиксированной цене для населения.