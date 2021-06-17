"На 50% більше": "Нафтогаз" опублікував нові ціни на газ у липні для населення

Як повідомляють у монополіста, підвищення тарифів пояснюється загальною тенденцією зростання цін на газ як на українському, так і на глобальному ринках.

НАК "Нафтогаз" для побутових споживачів підвищив місячний тариф до 11,94 грн за кубометр.

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Про це йдеться на офіційному сайті монополіста.

Так, "Нафтогаз" встановив на липень ціну на газ у рамках тарифу "Місячний" для побутових споживачів на рівні 11,94 грн/куб.

Варто зазначити, що вона на 50% більше вартості блакитного палива для побутових споживачів у рамках річного тарифу "Фіксований", який був встановлений на позначці 7,96 грн за один кубометр.

У НАК "Нафтогаз" заявили, що таке підвищення обумовлене "загальною тенденцією зростання як на українському, так і на глобальному ринках".

"Наголошуємо, підключення до тарифного плану "Місячний" відбувається тільки за бажанням клієнта. За замовчуванням усі клієнти ГК "Нафтогаз України" обслуговуються за річним тарифним планом "Фіксований", — йдеться в повідомленні.

У компанії також попередили, що зараз ціна на газ на європейському ринку є однією з найвищих за останні 4-5 років, і в червні вона продовжує зростати. Що стосується розцінок на блакитне паливо в Україні, то вони коригуються з показниками на європейських хабах, оскільки наша країна інтегрована в європейський газовий ринок із 2015 року.

Крім цього, в монополіста пояснили, що вартість для українців зростає через дії РФ, яка штучно обмежує поставки палива з метою створення тиску для завершення будівництва "Північного потоку-2".

"Також на зростання впливає конʼюнктура глобальних ринків, зокрема, висока вартість на скраплене природне паливо в азіатському регіоні. Наприклад, на кінець травня ціни на газ у Китаї виросли на 11% до попереднього місяця і на 43% порівняно з травнем минулого року. Тому високі показники в Китаї та азіатському регіоні в цілому створюють сильну конкуренцію серед постачальників", — підсумували в пресслужбі.

Раніше Фокус розповідав, які тарифи на газ для українців діятимуть в червні. Для деяких побутових споживачів ціна на газ буде коливатися до 13 гривень за один кубометр палива.

Також Фокус повідомляв, що в Україні газ для населення цілий рік продаватиметься за фіксованою ціною. Кабмін доручив монополісту "Нафтогазу" забезпечити до кінця березня процедуру оптового продажу газу до кінця квітня 2022 року за фіксованою ціною для населення.