Уровень тенизации экономики Украины в 2020 вырос на 11%, – Минэкономики

Одним из видимых проявлений усиления "тени" чиновники считают "неоправданный рост" убыточности предприятий.

Интегральный уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. или 11% больше по сравнению с показателем за 2019 год. Об этом говорится в аналитической записке Министерства экономики.

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Два из четырех использованных методов оценки теневой экономики зафиксировали увеличение уровня "тени" по сравнению с 2019 годом: метод убыточности предприятий – на 7 п.п., до 27% официального ВВП, а монетарный метод – на 1 п.п., до 31%.

При этом метод "расходы населения – розничный товарооборот" показал сокращение уровня теневой экономики – на 3 п.п., до 22% ВВП, а по электрическому методу сокращение составило 2 п.п., до 23%.

Все виды экономической деятельности (ВЭД), помимо финансовой и страховой, показали тенденцию к увеличению уровня теневой экономики на фоне роста убытков предприятий в условиях вынужденного ограничения их производственной активности, отмечается в отчете.

Больше всего доля теневого сектора выросла в таких ВЭД:

операции с недвижимым имуществом (на 17 п.п., до 41% от валовой добавленной стоимости в ВЭД);

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (на 14 п.п., до 48%);

добывающая промышленность и разработка карьеров (на 9 п.п., до 41%).

При этом в секторе финансовой и страховой деятельности министерство зафиксировало тенденцию к сокращению "тени" по итогам 2020 года – на 4 п.п., до 23% от объемов валовой добавленной стоимости.

При этом министерство отмечает, что по отдельным ВЭД компании показали неоправданно высокий рост убыточности.

Эксперты Минэкономики считают, что рост теневой экономики в 2020 году, прежде всего, является следствием сложных, неординарных условий, в которых функционировали экономические агенты в условиях пандемии коронавируса.

Они допускают, что в условиях коронакризиса частично изменились каналы тенизации, что пока не учитывается существующими методами расчета, поэтому необходимо их совершенствование.

Вместе с тем, процессы тенизации экономики в Украине в значительной степени обусловлены недостаточно благоприятной средой. В министерстве отмечают, что надлежащие условия и институциональную среду невозможно создать, пока не будут преодолены системные факторы, сдерживающие процессы детенизации экономики в стране. Основными среди них являются:

низкий уровень защиты частной собственности и интеллектуальной собственности;

низкий уровень ликвидности фондового рынка, защиты прав инвесторов наряду с недостаточной способностью регулятора противодействовать злоупотреблениям на рынке;

несовершенство судебной системы, ее низкая эффективность, как следствие, – низкий уровень доверия общества и инвесторов к ней;

высокий уровень коррупции в стране;

наличие территорий, неподконтрольных правительству, и, как следствие, рост потенциальных возможностей для контрабанды товаров.

Напомним, Минэкономики оценивало, что уровень теневой экономики в стране в январе – сентябре 2020 года составил 31% ВВП. Это на 3 п.п. больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Госстат считает, что реальный ВВП Украины в 2020 году уменьшился на 4% в сравнении с 2019 годом. До этого этот показатель увеличивался четыре года подряд.