Рівень тінізації економіки України у 2020 виріс на 11%, — Мінекономіки

Одним з видимих проявів посилення "тіні" чиновники вважають "невиправдане зростання" збитковості підприємств.

Інтегральний рівень тіньової економіки в Україні у 2020 році становить 30% від обсягу офіційного ВВП, що на 3 п.п. або 11% більше порівняно з показником за 2019 рік. Про це йдеться в аналітичній записці Міністерства економіки.

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Два з чотирьох використаних методів оцінки тіньової економіки зафіксували збільшення рівня "тіні" порівняно з 2019 роком: метод збитковості підприємств — на 7 п.п., до 27% офіційного ВВП, а монетарний метод — на 1 п.п., до 31 %.

При цьому метод "витрати населення — роздрібний товарообіг" показав скорочення рівня тіньової економіки — на 3 п.п., до 22% ВВП, а по електричному методу скорочення становило 2 п.п., до 23%.

Усі види економічної діяльності (ВЕД), крім фінансової та страхової, показали тенденцію до збільшення рівня тіньової економіки на фоні зростання збитків підприємств в умовах вимушеного обмеження їхньої виробничої активності, наголошується у звіті.

Найбільше частка тіньового сектору виросла в таких ВЕД:

операції з нерухомим майном (на 17 п.п., до 41% від валової доданої вартості у ВЕД);

транспорт, складське господарство, поштова та курʼєрська діяльність (на 14 п.п., до 48%);

видобувна промисловість і розробка карʼєрів (на 9 п.п., до 41%).

При цьому в секторі фінансової і страхової діяльності міністерство зафіксувало тенденцію до скорочення "тіні" за підсумками 2020 року — на 4 п.п., до 23% від обсягів валової доданої вартості.

При цьому міністерство зазначає, що по окремих ВЕД компанії показали невиправдано високе зростання збитковості.

Експерти Мінекономіки вважають, що зростання тіньової економіки у 2020 році, перш за все, є наслідком складних, неординарних умов, у яких функціонували економічні агенти в умовах пандемії коронавірусу.

Вони допускають, що в умовах коронакризи частково змінилися канали тінізації, що поки не враховується чинними методами розрахунку, тому необхідно їх вдосконалювати.

Разом з тим, процеси тінізації економіки в Україні значною мірою обумовлені недостатньо сприятливим середовищем. У міністерстві зазначають, що належні умови та інституційне середовище неможливо створити, поки не будуть подолані системні фактори, які стримують процеси детінізації економіки в країні. Основними серед них є:

низький рівень захисту приватної власності та інтелектуальної власності;

низький рівень ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів поряд з недостатньою здатністю регулятора протидіяти зловживанням на ринку;

недосконалість судової системи, її низька ефективність, як наслідок, — низький рівень довіри суспільства та інвесторів до неї;

високий рівень корупції в країні;

наявність територій, непідконтрольних уряду, і, як наслідок, зростання потенційних можливостей для контрабанди товарів.

Нагадаємо, Мінекономіки оцінювало, що рівень тіньової економіки в країні в січні — вересні 2020 року становив 31% ВВП. Це на 3 п.п. більше порівняно з показником за аналогічний період 2019 року.

Держстат вважає, що реальний ВВП України у 2020 році зменшився на 4% порівняно з 2019 роком. До цього цей показник збільшувався чотири роки поспіль.