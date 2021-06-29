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Рівень тінізації економіки України у 2020 виріс на 11%, — Мінекономіки

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тіньова економіка, огляд, продуктовий ринок, фото
Фото: Ptzgovorit

Одним з видимих проявів посилення "тіні" чиновники вважають "невиправдане зростання" збитковості підприємств.

Інтегральний рівень тіньової економіки в Україні у 2020 році становить 30% від обсягу офіційного ВВП, що на 3 п.п. або 11% більше порівняно з показником за 2019 рік. Про це йдеться в аналітичній записці Міністерства економіки.

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Два з чотирьох використаних методів оцінки тіньової економіки зафіксували збільшення рівня "тіні" порівняно з 2019 роком: метод збитковості підприємств — на 7 п.п., до 27% офіційного ВВП, а монетарний метод — на 1 п.п., до 31 %.

При цьому метод "витрати населення — роздрібний товарообіг" показав скорочення рівня тіньової економіки — на 3 п.п., до 22% ВВП, а по електричному методу скорочення становило 2 п.п., до 23%.

Усі види економічної діяльності (ВЕД), крім фінансової та страхової, показали тенденцію до збільшення рівня тіньової економіки на фоні зростання збитків підприємств в умовах вимушеного обмеження їхньої виробничої активності, наголошується у звіті.

Найбільше частка тіньового сектору виросла в таких ВЕД:

  • операції з нерухомим майном (на 17 п.п., до 41% від валової доданої вартості у ВЕД);
  • транспорт, складське господарство, поштова та курʼєрська діяльність (на 14 п.п., до 48%);
  • видобувна промисловість і розробка карʼєрів (на 9 п.п., до 41%).

При цьому в секторі фінансової і страхової діяльності міністерство зафіксувало тенденцію до скорочення "тіні" за підсумками 2020 року — на 4 п.п., до 23% від обсягів валової доданої вартості.

При цьому міністерство зазначає, що по окремих ВЕД компанії показали невиправдано високе зростання збитковості.

тіньова економіка, види економічної діяльності, діаграма

Експерти Мінекономіки вважають, що зростання тіньової економіки у 2020 році, перш за все, є наслідком складних, неординарних умов, у яких функціонували економічні агенти в умовах пандемії коронавірусу.

Вони допускають, що в умовах коронакризи частково змінилися канали тінізації, що поки не враховується чинними методами розрахунку, тому необхідно їх вдосконалювати.

Разом з тим, процеси тінізації економіки в Україні значною мірою обумовлені недостатньо сприятливим середовищем. У міністерстві зазначають, що належні умови та інституційне середовище неможливо створити, поки не будуть подолані системні фактори, які стримують процеси детінізації економіки в країні. Основними серед них є:

  • низький рівень захисту приватної власності та інтелектуальної власності;
  • низький рівень ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів поряд з недостатньою здатністю регулятора протидіяти зловживанням на ринку;
  • недосконалість судової системи, її низька ефективність, як наслідок, — низький рівень довіри суспільства та інвесторів до неї;
  • високий рівень корупції в країні;
  • наявність територій, непідконтрольних уряду, і, як наслідок, зростання потенційних можливостей для контрабанди товарів.

Нагадаємо, Мінекономіки оцінювало, що рівень тіньової економіки в країні в січні — вересні 2020 року становив 31% ВВП. Це на 3 п.п. більше порівняно з показником за аналогічний період 2019 року.

Держстат вважає, що реальний ВВП України у 2020 році зменшився на 4% порівняно з 2019 роком. До цього цей показник збільшувався чотири роки поспіль.