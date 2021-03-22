Реальний ВВП України за 2020 рік скоротився вперше після 4 років зростання, — Держстат

ВВП у розрахунку на одну людину у 2020 році склав 100,47 тис грн.

Державна служба статистики опублікувала звіт, згідно з яким реальний ВВП України у 2020 році зменшився на 4% порівняно з 2019 роком. До цього реальний ВВП країни збільшувався чотири роки поспіль.

Так, у 2016 році він зріс на 2,4%, у 2017 — на 2,5%, у 2018 — на 3,4%, а у 2019 — на 3,2%.

[ + – ] ВВП України у 2020 році Фото: скриншот

Зазначається, що номінальний ВВП України у 2020 році склав 4,19 трлн грн, а ВВП з розрахунку на одну людину — 100,47 тис грн.

За інформацією Держстату, у першому кварталі 2020 року спад ВВП становив 1,2%, у другому — 11,2%, після чого спад сповільнився до 3,5% у третьому кварталі і до 0,5% — в четвертому.

У першому кварталі номінальний ВВП становив 854,05 млрд грн, у другому — 875,34 млрд грн, у третьому — 1,16 трлн грн, а в четвертому — 1,3 трлн грн.

Примітно, що міністр економіки України під час прес-конференції у грудні 2020 року заявляв, що він очікував падіння ВВП у 2020 на 4,8%.

У Міністерстві економіки спрогнозували, що в першому кварталі 2021 року ВВП продовжить скорочуватися.

У держбюджеті на 2021 рік закладено зростання ВВП на рівні 4,6%. в НБУ підтвердили прогноз зростання української економіки у 2021 році на 4,2%