Реальный ВВП Украины за 2020 год сократился впервые после 4 лет роста, - Госстат

ВВП в расчете на одного человека в 2020 году составил 100,47 тыс. грн.

Государственная служба статистики опубликовала отчет, согласно которому реальный ВВП Украины в 2020 году уменьшился на 4% в сравнении с 2019 годом. До этого реальный ВВП страны увеличивался четыре года подряд.

Так, в 2016 году он вырос на 2,4%, в 2017 — на 2,5%, в 2018 — на 3,4%, а в 2019 — на 3,2%.

[ + – ] ВВП Украины в 2020 году Фото: скриншот

Отмечается, что номинальный ВВП Украины в 2020 году составил 4,19 трлн грн, а ВВП из расчета на одного человека — 100,47 тыс. грн.

По информации Госстата, в первом квартале 2020 года спад ВВП составлял 1,2%, во втором — 11,2%, после чего спад замедлился до 3,5% в третьем квартале и до 0,5% — в четвертом.

В первом квартале номинальный ВВП составлял 854,05 млрд грн, во втором — 875,34 млрд грн, в третьем — 1,16 трлн грн, а в четвертом — 1,3 трлн грн.

Примечательно, что министр экономики Украины во время пресс-конференции в декабре 2020 года заявлял, что он ожидал падение ВВП в 2020 на 4,8%.

В Министерстве экономики спрогнозировали, что в первом квартале 2021 года ВВП продолжит сокращаться.

В госбюджете на 2021 год заложен рост ВВП на уровне 4,6%. в НБУ подтвердили прогноз роста украинской экономики в 2021 году на 4,2%