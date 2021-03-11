ВВП в первом квартале продолжит сокращаться, - Минэкономики (инфографика)

Практически все субъекты экономической деятельности показывают сокращение, позитивную динамику демонстрирует только энергетика и фармацевтика.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует негативную динамику ВВП в I квартале. Об этом сообщается в обзоре экономической активности за январь 2021.

По прогнозам министерства, в первом квартале 2021 года экономика продолжит сокращение из-за адаптивных зон карантина и продление ограничений до конца апреля. Помочь уменьшить негативное влияние на экономику карантина может вакцинация населения, а также меры по поддержке бизнеса и населения в период карантина.

Из-за январского локдауна украинская экономика сократилась ВВП на 2,6-2,8%, в сравнении с январем 2020 года. Также пострадало большинство производственной активности субъектов экономической деятельности.

Фото: Минэкономики

Позитивную динамику показали только две отрасли — энергетика (3,2%) и фармацевтика (21,4%). Все остальные сферы показали отрицательный рост, больше всего пострадала текстильная промышленность и машиностроение — -15,2% и -9,8% соответственно.

Перерабатывающая промышленность сократилась на 6,5%. Металлургия сократилась на 3,9% из-за высокой конкуренции на рынке и протекционизмом в традиционных странах, куда украинские компании экспортировали металлопрокат.

Напомним, согласно данным Госстата спад экономики Украины в конце 2020 года замедлился до 0,7%. Ранее в НБУ подтвердили прогноз роста украинской экономики в 2021 году на 4,2%. Отметим в госбюджете на 2021 год заложен рост ВВП на уровне 4,6%.

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