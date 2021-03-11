ВВП в першому кварталі продовжить скорочуватися, — Мінекономіки (інфографіка)

Практично всі суб'єкти економічної діяльності показують скорочення, позитивну динаміку демонструє тільки енергетика і фармацевтика.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує негативну динаміку ВВП в I кварталі. Про це повідомляється в огляді економічної активності за січень 2021.

За прогнозами міністерства, у першому кварталі 2021 року, економіка продовжить скорочення через адаптивні зони карантину і продовження обмежень до кінця квітня. Допомогти зменшити негативний вплив на економіку карантину може вакцинація населення, а також заходи з підтримки бізнесу і населення у період карантину.

Через січневий локдаун українська економіка скоротилася ВВП на 2,6-2,8%, порівняно з січнем 2020 року. Також постраждала більшість виробничої активності суб'єктів економічної діяльності.

Фото: Мінекономіки

Позитивну динаміку показали лише дві галузі — енергетика (3,2%) і фармацевтика (21,4%). Всі інші сфери показали негативне зростання, найбільше постраждала текстильна промисловість і машинобудування — -15,2% і -9,8% відповідно.

Переробна промисловість скоротилася на 6,5%. Металургія скоротилася на 3,9% через високу конкуренцію на ринку і протекціонізмом у традиційних країнах, куди українські компанії експортували металопрокат.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату спад економіки України в кінці 2020 року сповільнився до 0,7%. Раніше в НБУ підтвердили прогноз зростання української економіки у 2021 році на 4,2%. Зазначимо у держбюджеті на 2021 рік закладено зростання ВВП на рівні 4,6%.

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