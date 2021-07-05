Регулятор экстренно вмешался в ситуацию на рынке электроэнергии, обнаружив злоупотребления

Главным виновником "манипулятивного" обвала цен на электроэнергию регулятор назвал ДТЭК Рината Ахметова.

Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ограничила ценовые манипуляции трейдеров на 4 дня. Такое решение регулятор принял на экстренном заседании, которое состоялось поздно вечером в воскресенье, 4 июля. Его провели в ответ на резкое падение цены на электроэнергию на рынке сутки вперед (РСВ), продолжавшееся со 2 по 4 июля.

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"Мы должны экстренно реагировать на ситуацию и действовать. Первое – мы начинаем расследование того, что случилось на РСВ. Мы должны изучить все аспекты этого, включая подозрительные аукционы генерации ДТЭК и все последующие действия", – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания.

Комиссия установила минимальный прайс-кэп (предельную цену) на РСВ на уровне 734,9 грн/МВт*ч (0,73 грн/кВт*час) до 8 июля включительно и установила ограничение на продажу э/э по двусторонним договорам в рамках одной вертикальной-интегрированной компании в 50% месячного объема продажи.

"Почему – понятно. Потому что именно торговля в рамках одной группы и привела к падению рынка. По крайней мере, это было основной причиной", – отметил Тарасюк.

По его словам, двусторонние договора, которые уже заключены операторами, должны быть расторгнуты. Параллельно с этим НКРЭКУ "проведет рано или поздно" проверку всех операторов, чтобы не было злоупотреблений.

"Но я думаю, они пойдут нам навстречу", – предположил глава НКРЭКУ.

Тарасюк пояснил, что минимальный прайс-кэп на РСВ установлен фактически на уровне тарифа "Энергоатома". "Это не рыночное действие, но вынужденное", – признал он.

Отметим, с 2 по 4 июля цена электроэнергии на РСВ снизилась почти в 3,5 раза в сравнении с ценой на 1 июля – с 1450,65 грн/МВт*ч до 426,06 грн. Таким образом э/э даже самые "дешевые" ее производители – АЭС, должны были продавать ниже себестоимости.

Цена на РСВ упала из-за падения спроса. Такое резкое снижение спроса регулятор объяснил снижением закупки ресурса на РСВ отдельными участниками рынка, указав, что это в первую очередь компания D.Trading (группа ДТЭК), которая, по данным регулятора, уменьшила закупки на РСВ на 74%, увеличив при этом объемы ее покупки "у связанных лиц".

"Такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке э/э угрожает его эффективному, конкурентному и стабильному функционированию", – отметил регулятор.

В свою очередь, D.Trading призвала НКРЭКУ навести порядок на рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы, срочно устранить манипуляции и спекуляции, искажающие, по ее мнению, реформу энергетики Украины.

"В связи с новой волной спекуляций на РСВ и падением цены из-за трейдеров-спекулянтов D.Trading настаивает на необходимости принятия регулятором решительных действий для борьбы с манипуляциями на рынке и обеспечении стабильности энергосистемы", – говорится в сообщении компании.

В компании подчеркнули, что считают губительной для рынка бездеятельность НКРЭКУ в решении его проблем и создании условий для манипуляций.

По результатам торгов на 5 июля цена на РСВ повысилась до 505,68 грн/МВт*ч.

Напомним, тариф на электроэнергию в Украине сохранится до 1 августа 2021 года. Решение правительства предусматривает, что вплоть до последнего месяца лета сохранится действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электричеством населения. Тем самым до этой даты сохраняется и действующий сейчас единый тариф для всех бытовых потребителей – 1,68 грн/кВт*ч.