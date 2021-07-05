Регулятор екстрено втрутився в ситуацію на ринку електроенергії, виявивши зловживання

Головним винуватцем "маніпулятивного" обвалу цін на електроенергію регулятор назвав ДТЕК Ріната Ахметова.

Нацкомісія регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) обмежила цінові маніпуляції трейдерів на 4 дні. Таке рішення регулятор прийняв на екстреному засіданні, яке відбулося пізно ввечері в неділю, 4 липня. Його провели у відповідь на різке падіння ціни на електроенергію на ринку добу вперед (РДВ), яке тривало з 2 по 4 липня.

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"Ми повинні негайно реагувати на ситуацію і діяти. Перше — ми починаємо розслідування того, що сталося на РДВ. Ми повинні вивчити всі аспекти цього, включаючи підозрілі аукціони генерації ДТЕК і всі наступні дії", — сказав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк під час засідання.

Комісія встановила мінімальний прайс-кеп (граничну ціну) на РДВ на рівні 734,9 грн/МВт*год (0,73 грн/кВт*год) до 8 липня включно і встановила обмеження на продаж е/е за двосторонніми договорами у межах однієї вертикальної-інтегрованої компанії у 50% місячного обсягу продажу.

"Чому — зрозуміло. Тому що саме торгівля у межах однієї групи і привела до падіння ринку. Принаймні, це було основною причиною", — зазначив Тарасюк.

За його словами, двосторонні договори, які вже укладені операторами, повинні бути розірвані. Паралельно з цим НКРЕКП "проведе рано чи пізно" перевірку всіх операторів, щоб не було зловживань.

"Але я думаю, вони підуть нам назустріч", — припустив глава НКРЕКП.

Тарасюк пояснив, що мінімальний прайс-кеп на РДВ встановлений фактично на рівні тарифу "Енергоатому". "Це не ринкова дія, але вимушена", — визнав він.

Зазначимо, з 2 по 4 липня ціна електроенергії на РДВ знизилася майже у 3,5 рази порівняно з ціною на 1 липня — з 1450,65 грн/МВт*год до 426,06 грн. Таким чином е/е навіть найбільш "дешеві" її виробники — АЕС, повинні були продавати нижче собівартості.

Ціна на РДВ впала через падіння попиту. Таке різке зниження попиту регулятор пояснив зниженням закупівлі ресурсу на РДВ окремими учасниками ринку, вказавши, що це в першу чергу компанія D.Trading (група ДТЕК), яка, за даними регулятора, зменшила закупівлі на РДВ на 74%, збільшивши при цьому обсяги її покупки "у повʼязаних осіб".

"Така надмірна влада окремих гравців на ринку е/е загрожує його ефективному, конкурентному і стабільному функціонуванню", — зазначив регулятор.

Зі свого боку, D.Trading закликала НКРЕКП навести порядок на ринку електроенергії відповідно до європейських стандартів роботи, терміново усунути маніпуляції та спекуляції, які спотворюють, на її думку, реформу енергетики України.

"Через нову хвилю спекуляцій на РДВ і падінням ціни через трейдерів-спекулянтів D.Trading наполягає на необхідності прийняття регулятором рішучих дій для боротьби з маніпуляціями на ринку і забезпеченні стабільності енергосистеми", — йдеться в повідомленні компанії.

У компанії підкреслили, що вважають згубною для ринку бездіяльність НКРЕКП у вирішенні його проблем і створенні умов для маніпуляцій.

За результатами торгів на 5 липня ціна на РДВ підвищилася до 505,68 грн/МВт*год.

Нагадаємо, тариф на електроенергію в Україні збережеться до 1 серпня 2021 року. Рішення уряду передбачає, що аж до останнього місяця літа збережеться чинний механізм спеціальних зобовʼязань (ПСО) щодо забезпечення електрикою населення. Так само до цієї дати зберігається і нині діє єдиний тариф для всіх побутових споживачів — 1,68 грн/кВт*год.